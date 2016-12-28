Владимир Новиков: встречи с избирателями, новогодние подарки и футбол

Встречи с избирателями, приёмы по личным вопросам, участие в благотворительных акциях – депутат Государственной думы РФ Владимир Новиков работает в рамках парламентской недели в Приморье. Она стартовала 22 декабря.

Депутат провёл встречу с медицинской общественностью Артёмовского округа, принял участие в работе местного Совета ветеранов и Совета почётных граждан, в том числе и как почётный гражданин города. 25 декабря в качестве дорогого гостя парламентарий побывал на отчётном концерте во Дворце культуры Артёма, где вручил воспитанникам творческих коллективов 520 подарков.

Во вторник, 27 декабря, Владимир Новиков провёл приём граждан в приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. К депутату Госдумы обратились по скайпу представители администрации Шкотовского муниципального района с просьбой включить строительство школы в посёлке Подъяпольское в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Ещё одной темой для обсуждения стал земельный вопрос, который является самым сложным из-за пробелов в законодательстве, затрагивающим большинство жителей Шкотовского района. Все обращения парламентарий взял на личный контроль.





Кроме дистанционного общения, депутат принял Сергея Карцева, инвалида 3-й группы, которому из-за ампутированной ноги приходится заниматься попрошайничеством. В режиме реального времени Владимир Новиков связался с департаментом соцзащиты с просьбой поставить нуждающегося в очередь на получение жилья, а также пообещал ускорить процесс создания протеза для Сергея.

Сегодня Владимир Новиков проведёт в ДВФУ встречу с активистами молодёжного парламента Приморья. В ближайших планах депутата встречи с избирателями в Черниговском районе, где он отчитается о проделанной работе, расскажет о планах и задачах на предстоящий год, встретится с лидерами общественных организаций и депутатами муниципальных комитетов.

«Неделя очень насыщена, постараюсь везде успеть, для меня очень важно общение и встречи с моими избирателями, – сказал депутат. – Накануне Нового года такие встречи наиболее приятны».

Во время парламентской недели уделил внимание Владимир Михайлович и любимому виду спорта – футболу. Он принял участие в международном товарищеском матче между сборной ветеранов футбола Приморского края и дружиной предпринимателей Вьетнама, которая прошла в Артёме. Игра закончилась в пользу приморцев со счётом 14:8. Депутат Госдумы от Приморья внёс свою лепту в разгром вьетнамской сборной, забив 4 гола в ворота противников.



