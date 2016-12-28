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В Приморье стали чаще приезжать туристы из Германии и Австралии

В Приморье стали чаще приезжать туристы из Германии и Австралии
Теперь их количество исчисляется тысячами
час назад
Туризм | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня в ходе пресс-брифинга директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков подвёл итоги 2016 года в туристской отрасли края. Он называл цифры, которые свидетельствуют о значительном развитии туризма в регионе. Прежде всего, это число иностранных туристов.

«Уже можно говорить о том, что в 2016 году Приморье приняло около полумиллиона иностранцев. Больше всего, конечно, граждан КНР – их здесь побывало около 350 тысяч. Корейских туристов приехало приблизительно 45 тысяч. Хотелось бы обратить внимание на рост въездного турпотока из таких стран, как Германия и Австралия, – теперь мы можем исчислять их тысячами. Прирост посещений немецких туристов составил за год 150 % - их было 1800 человек. Из Австралии прибыли 1500 туристов. Всё это – конкретные показатели эффективности работы туристической инфраструктуры, созданной в Приморье», - подчеркнул директор ведомства.

Также весомыми достижениями, по мнению Константина Шестакова, стоит считать то, что Приморье вошло в топ-10 запросов «Гугла» по российским туристическим направлениям и в топ-10 журнала «Отдых в России».

В крае уделяется  большое внимание перспективам круизного туризма. Если в 2016 году в приморские порты зашли 6 круизных лайнеров, то в будущем году их число возрастёт вдвое – официально подтвердили предстоящие заходы 12 иностранных судовых компаний. Растёт и количество чартерных авиарейсов из КНР. Китайские визитёры уже проторили дорожку в крупнейший игровой комплекс с гостиницей Tigre de Cristal, расположенный в интегрированном курорте «Приморье». Ежедневно там насчитывается до 2,5 тысячи посетителей. Работу в казино и гостинице получили около тысячи приморцев. Доход в бюджет края от налога на игорный бизнес составил 125 миллионов рублей.

Константин Шестаков рассказал и о планах на будущий год. В них – организация аттестации для приморских гидов, включение нескольких приморских туристических объектов в федеральную целевую программу, участие нового крупного партнёра в подготовке Тихоокеанского туристского форума, лицензирование морских перевозчиков Приморья и многое другое.

 
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