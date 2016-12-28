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В Приморье из супермаркета "Три кота" срочно вывезли все продукты

В Приморье из супермаркета "Три кота" срочно вывезли все продукты
В популярной сети нашли серьёзные нарушения
сегодня, 12:40
Происшествия | Приморский край
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Фото: youtube.com, ru.fotolia.com, РИА "Восток-Медиа"

В работе артёмовского магазина сети супермаркетов «Три кота» обнаружили серьёзные нарушения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь целый месяц там не смогут производить салаты и другую собственную продукцию.

Судебные приставы города Артёма опечатали кулинарный цех в местном магазине торговой сети «Три кота». Поводом для этого стали нарушения, которые выявили специалисты краевого управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Как сообщили в пресс-службе приморского управления Федеральной службы судебных приставов, речь идёт о нарушениях норм СанПина. По данному факту возбудили административное дело. Суд вынес решение приостановить деятельность кулинарного цеха в «Трёх котах» на месяц. Основанием для такого вердикта стала потенциальная опасность для жизни потребителей – выявленные нарушения могли серьёзно отразиться на здоровье граждан. В настоящее время цех прекратил свою работу. Из него вывезли все продукты, а печи, холодильники и другое оборудование – отключили. Само помещение опечатали судебные приставы.

Данную ситуацию обещали прокомментировать и владельцы магазина. Они сообщили, что в ближайшее время выскажут своё мнение по этому поводу.

В Приморье под подобные жёсткие санкции попадали и другие крупные предприятия. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что весной приставы опечатали некоторые помещения фабрики «Приморский кондитер»  на две недели. Ростехнадзор выявил там нарушения требований промышленной безопасности. 

 
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Комментарии
  • ЛОЛ  (час назад)

    Бугагашеньки, все уже ссылаются на их комментарий, который со вчерашнего дня на сайте http://3kota. vl. ru/news/artem-cheh-kommentarii/

  • ЛОЛ  (час назад)

    Покупатели города Артем могут приобрести всю кулинарную продукцию "Три Кота" в полном объеме к новогоднему столу. В сентябре этого года прошла плановая проверка сети гипермаркетов «Три Кота» в Приморском крае. Контролирующие органы выявили несколько нарушений в работе цеха собственного производства в городе Артем. Все нарушения были оперативно устранены, однако, в конце декабря Артёмовский городской суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кулинарного цеха на 30 суток. 22 декабря, в самый «горячий» предпраздничный сезон, судебные приставы города Артема опечатали кухонное оборудование и инвентарь, а также производственное помещение кулинарного цеха. Судебное решение уже обжалуется в установленном порядке. Не смотря на всю сложившуюся ситуацию, гипермаркет «Три Кота» в Артеме работает в полную силу. Мы готовы по традиции обеспечить праздничные столы наших покупателей всей готовой продукцией собственного производства. Без самого популярного салата «Оливье» Новый год не пройдет! Поставка продукции собственного производства в гипермаркет «Три Кота» в городе Артем осуществляется без перебоев из других цехов гипермаркетов "Три Кота". Покупатели города Артем могут приобрести всю кулинарную продукцию "Три Кота" в полном объеме. Интересный факт: в 2015 году сеть гипермаркетов "Три Кота" накануне Нового года продала почти 3 (три) тонны самого популярного салата "Оливье". В этом году стоит план перевыполнить показатели 2015 года. С Наступающим!

  • Крайтон  (полчаса назад)

    Нафиг вообще где-то салаты готовые покупать, это для голыдьбы. В котах надо бухлишком затариваться, Джек по 1500, шампанское Асти - 600р

  • пенсионерка  (полчаса назад)

    Не знаю, что такое голыдьба, но салаты котам нужно делать самому и дома, из качественных продуктов желательно.

  • Крайтон  (полчаса назад)

    Правильно, а алкоголь покупать там, где выгодно!

  • Васек  (25 минут назад)

    Да пивасиком чё затариться с корешами попить под салют))))))раз с салатом облом.



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