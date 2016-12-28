В Приморье из супермаркета "Три кота" срочно вывезли все продукты

В работе артёмовского магазина сети супермаркетов «Три кота» обнаружили серьёзные нарушения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь целый месяц там не смогут производить салаты и другую собственную продукцию.

Судебные приставы города Артёма опечатали кулинарный цех в местном магазине торговой сети «Три кота». Поводом для этого стали нарушения, которые выявили специалисты краевого управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Как сообщили в пресс-службе приморского управления Федеральной службы судебных приставов, речь идёт о нарушениях норм СанПина. По данному факту возбудили административное дело. Суд вынес решение приостановить деятельность кулинарного цеха в «Трёх котах» на месяц. Основанием для такого вердикта стала потенциальная опасность для жизни потребителей – выявленные нарушения могли серьёзно отразиться на здоровье граждан. В настоящее время цех прекратил свою работу. Из него вывезли все продукты, а печи, холодильники и другое оборудование – отключили. Само помещение опечатали судебные приставы.

Данную ситуацию обещали прокомментировать и владельцы магазина. Они сообщили, что в ближайшее время выскажут своё мнение по этому поводу.

В Приморье под подобные жёсткие санкции попадали и другие крупные предприятия. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что весной приставы опечатали некоторые помещения фабрики «Приморский кондитер» на две недели. Ростехнадзор выявил там нарушения требований промышленной безопасности.