В Приморье из супермаркета "Три кота" срочно вывезли все продукты

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В популярной сети нашли серьёзные нарушения
|Фото: youtube.com, ru.fotolia.com, РИА "Восток-Медиа"
В работе артёмовского магазина сети супермаркетов «Три кота» обнаружили серьёзные нарушения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь целый месяц там не смогут производить салаты и другую собственную продукцию.
Судебные приставы города Артёма опечатали кулинарный цех в местном магазине торговой сети «Три кота». Поводом для этого стали нарушения, которые выявили специалисты краевого управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Как сообщили в пресс-службе приморского управления Федеральной службы судебных приставов, речь идёт о нарушениях норм СанПина. По данному факту возбудили административное дело. Суд вынес решение приостановить деятельность кулинарного цеха в «Трёх котах» на месяц. Основанием для такого вердикта стала потенциальная опасность для жизни потребителей – выявленные нарушения могли серьёзно отразиться на здоровье граждан. В настоящее время цех прекратил свою работу. Из него вывезли все продукты, а печи, холодильники и другое оборудование – отключили. Само помещение опечатали судебные приставы.
Данную ситуацию обещали прокомментировать и владельцы магазина. Они сообщили, что в ближайшее время выскажут своё мнение по этому поводу.
В Приморье под подобные жёсткие санкции попадали и другие крупные предприятия. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что весной приставы опечатали некоторые помещения фабрики «Приморский кондитер» на две недели. Ростехнадзор выявил там нарушения требований промышленной безопасности.
Бугагашеньки, все уже ссылаются на их комментарий, который со вчерашнего дня на сайте http://3kota. vl. ru/news/artem-cheh-kommentarii/
Покупатели города Артем могут приобрести всю кулинарную продукцию "Три Кота" в полном объеме к новогоднему столу. В сентябре этого года прошла плановая проверка сети гипермаркетов «Три Кота» в Приморском крае. Контролирующие органы выявили несколько нарушений в работе цеха собственного производства в городе Артем. Все нарушения были оперативно устранены, однако, в конце декабря Артёмовский городской суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кулинарного цеха на 30 суток. 22 декабря, в самый «горячий» предпраздничный сезон, судебные приставы города Артема опечатали кухонное оборудование и инвентарь, а также производственное помещение кулинарного цеха. Судебное решение уже обжалуется в установленном порядке. Не смотря на всю сложившуюся ситуацию, гипермаркет «Три Кота» в Артеме работает в полную силу. Мы готовы по традиции обеспечить праздничные столы наших покупателей всей готовой продукцией собственного производства. Без самого популярного салата «Оливье» Новый год не пройдет! Поставка продукции собственного производства в гипермаркет «Три Кота» в городе Артем осуществляется без перебоев из других цехов гипермаркетов "Три Кота". Покупатели города Артем могут приобрести всю кулинарную продукцию "Три Кота" в полном объеме. Интересный факт: в 2015 году сеть гипермаркетов "Три Кота" накануне Нового года продала почти 3 (три) тонны самого популярного салата "Оливье". В этом году стоит план перевыполнить показатели 2015 года. С Наступающим!
Нафиг вообще где-то салаты готовые покупать, это для голыдьбы. В котах надо бухлишком затариваться, Джек по 1500, шампанское Асти - 600р
Не знаю, что такое голыдьба, но салаты котам нужно делать самому и дома, из качественных продуктов желательно.
Правильно, а алкоголь покупать там, где выгодно!
Да пивасиком чё затариться с корешами попить под салют))))))раз с салатом облом.