Над Нарвинским тоннелем стали гулять дикие звери

Пока это не тигры, а медведи

Автоматические фотокамеры, установленные над Нарвинским тоннелем на территории национального парка «Земля леопарда», зафиксировали первых диких животных, свободно гуляющих по лесу. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал об этом накануне на заседании Госсовета по экологии, прошедшем в Москве под председательством президента страны. По словам губернатора, на прошлой неделе были получены снимки косуль, кабанов и медведей, сделанные фотоловушками в нацпарке возле тоннеля.

Глава региона отметил, что первый в России экологический тоннель выполнил свою задачу, восстановив исторические миграционные пути дальневосточных леопардов в Приморье.

Его длина - 575 метров. Тоннель под Нарвинским перевалом, по которому исторически проходили миграционные тропы дальневосточных леопардов, был открыт в Приморье в 2016 году. Его построили для того, чтобы дикие животные могли бродить по национальному парку, не выходя на оживлённую трассу.

На момент открытия тоннеля в окрестностях Нарвинского перевала обитало девять самок леопардов с детёнышами. Эксперты уверены, что редкие кошки вскоре также попадут в объективы камер вслед за косулями и оленями – основной кормовой базой диких кошек.

В настоящий момент в Приморском крае насчитывается около 540 амурских тигров и 70 дальневосточных леопардов. Большая часть ареала леопардов сосредоточена на территории национального парка «Земля леопарда». Что касается тигров – то в последнее время эти звери стали всё чаще мигрировать и выходить к людям.