Новогодний салют будет виден из трёх точек Владивостока

Праздничный салют прогремит во Владивостоке за два часа до боя курантов. Тем, кто планирует сам запускать пиротехнику, представители МЧС дали несколько советов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 31 декабря, жители города смогут увидеть красочный фейерверк сразу в трёх точках Владивостока. В пресс-службе мэрии рассказали, что в этом году он начнётся в 22:00 и будет виден на площади Борцов за власть Советов, в посёлке Трудовое и на острове Русском, в посёлке Подножье.

Тем, кто сам собирается запускать пиротехнику, в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю напомнили, что с каждым годом увеличивается количество ожогов и различных травм.

«Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся в различных направлениях на достаточно большие расстояния до 40 метров», - объяснили спасатели.

Для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, представители МЧС советуют ознакомиться с инструкцией. В том случае, если информация на русском отсутствует, – это может говорить о том, что изделие не сертифицировано. Также нужно проверить срок годности.

Не стоит покупать пиротехнику в том случае, если нарушена упаковка, либо повреждён фитиль или корпус. После покупки фейерверки нельзя хранить возле батарей, газовых и электрических плит. «Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов, но ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретённая пиротехника может не сработать или сработать в руках», - добавили в МЧС.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что перед встречей Нового года во всех районах города запланированы концерты и театрализованные представления. Кульминацией праздника станет фейерверк.