Конкурс рассказов о путешествиях по Приморью продлили ещё на месяц

Сотрудники Туристско-информационного центра Приморского края решили продлить конкурс «Лучший путешественник по Приморью» до 31 января и подвести его итоги в феврале нового года. Таким образом организаторы предоставят конкурсантам возможность рассказать не только о летних путешествиях, но и о новогодних поездках.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что конкурс рассказов о путешествиях стартовал в Приморье 1 декабря. По условиям, в нём могут участвовать как приморцы, так и иностранцы. Главное - рассказать историю своей поездки или экскурсии по Приморью. Объём рассказа не важен, хотя менее 500 слов присылать не стоит. Жюри обещает обращать внимание на оригинальность и читабельность повествования и качество иллюстраций.

«Многие публикуют свои истории в социальных сетях, они написаны живым и интересным языком. Нам такие работы и нужны. Написано должно быть интересно!» – отметил сотрудник ТИЦ Александр Швейковский.

Он добавил, что в своих работах люди рассказывают о том, как посетили парк Драконов, покорили гору Пидан, увидели Амгинские водопады, Макрушинскую пещеру, полуостров Гамова и другие природные достопримечательности. Иностранцы в основном описывают городские улицы. По условиям конкурса организаторы принимают истории о любых местах, даже если это поход по музеям, в океанариум, зоопарк или казино.

Лучшие истории будут опубликованы в открытом доступе на сайте о Приморье.Всего предусмотрено девять призовых мест по трём номинациям: иностранцы, школьники и взрослые туристы из России. Организаторы приготовил и главный подарок для победителей: фотоаппарат мгновенной печати Fujifilm Instamax Mini 8. Партнёры конкурса - парк «Изумрудная долина», казино Tigre de Cristal, СТК «Приморское кольцо», магазин сувениров - также приготовили призы для участников.

Специалисты Туристско-информационного центра Приморского края готовы отвечать на вопросы конкурсантов по телефонам (423) 240-71-20, 240-71-41. Работы принимают на e-mail: primtravelinfo@mail.ru.