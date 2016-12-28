Жительницу Владивостока осудили за притон с "эсмеральдами"

Во Владивостоке осудили организаторов фирмы досуга. В свой бизнес они привлекали, в том числе, несовершеннолетних – возраст самой младшей проститутки составил 16 лет.

В Первомайском районном суде Владивостока вынесли приговор шести жительницам приморской столицы. Их обвинили в организации занятий проституцией. Как установил суд, в январе 2013 года жительница Приморья решила открыть притон «жриц любви». Вместе с тремя своими знакомыми она создала преступную группу. Одна из них была диспетчером - она обзванивала все заведения, которые желали воспользоваться услугами девочек по вызову. Другая вела учёт отработанного девушками времени, подсчитывала и выдавала деньги за смену. Ещё две фигурантки выполняли роли водителей. Две другие подсудимые предоставляли помещения для занятия проституцией. Созданная фирма досуга называлась «Эсмеральда». В неё принимались девушки, проходившие специальный отбор. Возраст девушек, которых отбирали в фирму, составлял от 16 до 30 лет. Почти все они приехали во Владивосток из деревень. В деятельность «конторы» сутенёрши вовлекли не меньше 17 девушек.

Суд признал всех подсудимых виновными. Женщину-организатора группы отправили в колонию общего режима на 3,5 года. Остальные фигурантки отделались условными сроками. Как уточнила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, приговор в законную силу пока не вступил. Так что обвиняемые ещё могут обжаловать решение судьи.

Стоит отметить, что подобные истории – не редкость для Приморья. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о банде находкинских сутенёров, которых начали судить летом 2015 года. Развратный притон они организовали в здании гостиницы, а в бизнес вовлекали несовершеннолетних.