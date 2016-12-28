Этим утром на дорогах Владивостока творится что-то невероятное

Этим утром дороги Владивостока оказались на удивление свободны. Общегородской трафик составил всего 4 балла – это на 2 балла ниже обычного. После почти недельного транспортного коллапса такой показатель пробок действительно смотрится необычно.

Пробка на проспекте 100-летия сегодня набрала всего семь баллов – вместо обычных девяти-десяти. Продержалась она также меньше обычного – чуть более полутора часов.

Всего на «тройку» оказалась загружена Русская улица по направлению к Выселковой. Это также необычайно низкий показатель – последние несколько дней на этом направлении собирались как минимум 6-балльные пробки. В сторону автовокзала также зафиксировано свободное 3-балльное движение.

6-балльный затор собрался на Светланской улице. Впрочем, проблемы с движением от Луговой площади до Светланской улицы исчезли уже через час.

Самые длительные пробки сегодня собрались по направлению от кольца 3-й Рабочей до издательства «Дальпресс». 5-балльный затор на Народном и Океанском проспектах наблюдался в течение двух часов. Столько же времени наблюдалось замедленное движение и на проспекте Красного Знамени.

Плотный трафик замечен и в районе мыса Эгершельд. По направлению от улицы Авраменко до 1-й Морской автомобилисты «ползли» полтора часа.

На 4 балла оказалась загружена магистраль Некрасовская – Гоголя по направлению к фуникулёру. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», это на 3 балла ниже обычного.

Одной из самых разгруженных направлений Владивостока сегодня стала дорога от Луговой к Спортивной – плотность движения там составила всего 1 балл.

На остальных магистралях города проблем с движением не зафиксировано. Так что сегодняшнее утро стало одним из самых свободных за последнее время.