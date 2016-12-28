Арест приморского бизнесмена Дроздова признали незаконным в Европе

Европейский суд по правам человека признал незаконным арест приморского бизнесмена Олега Дроздова. Об этом написал сам Дроздов в социальных сетях, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА «Новости».

Арест приморского бизнесмена Олега Дроздова, обвиняемого в хищении 300 миллионов рублей на стройке саммита АТЭС, признали незаконным. Сейчас он проходит по делу о хищении денег со строительства полигона твёрдых бытовых отходов. Ему предъявили обвинение по статье «мошенничество», предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Суд начал рассматривать уголовное дело в 2015 году.

«Сегодня я получил решение Европейского суда по правам человека о незаконности моего ареста», — написал на своей странице в Facebook Дроздов.

Его адвокат Сергей Бондарь также рассказал, что Европейский суд также назначил компенсацию фигуранту в размере 3,9 тысячи евро. По его словам, в отношении Дроздова c 2014 года применяется мера пресечения — залог. До этого бизнесмен около года находился под арестом.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что дело о мошенничестве при исполнении госконтракта на строительство объекта «Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов Владивостока в районе посёлка Рыбачьего Владивостокского городского округа» рассматривал Фрунзенский районный суд Владивостока. По версии следствия, при возведении полигона ТБО на Горностае подозреваемый закупил у китайцев геосинтетические решётки для строительства защитного сооружения по завышенной цене. В процессе расследования размер хищения с 367 тысяч рублей дорос до 269 миллионов, при этом цена контракта составила почти 696 миллионов рублей.

Первое предворительное слушанье должно было состояться 1 июня 2015 года, однако в связи с неявкой одного из потерпевших — представителя департамента градостроительства администрации края, а также ходатайством одного из защитников Олега Дроздова судебное слушание было перенесено.