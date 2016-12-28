Жители Владивостока попали на ёлку прямо в трамвае

Там же горожан ждал и Дед Мороз

Пассажиров трамваев во Владивостоке поздравили с Новым Годом. В транспорт поместили даже ёлку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне пассажиров владивостокского трамвая с подарками и песнями встречали Дед Мороз и ансамбль «Русская песня». Так горожан поздравил с наступающим Новым годом коллектив ОАО «Электрический транспорт».

Кроме этого специалисты красочно разрисовали вагон, а внутри украсили его световыми гирляндами, праздничной атрибутикой и новогодней елкой.

«Как только вошла в салон, поднялось настроение. Сразу вспомнила, что Новый год на носу. И это прекрасно!» - отметила жительница приморской столицы Надежда Узингер.

Пассажиры получали от Деда Мороза сладкие подарки в честь Нового года, а каждый желающий мог принять участие в конкурсе и выиграть «счастливый» билет, который дает право воспользоваться услугами электротранспорта – трамваем, троллейбусом или фуникулёром 30 и 31 декабря.

Как рассказала начальник отдела кадров ОАО «Электрический транспорт» Ольга Радюк, такой праздничный трамвай стал уже доброй традицией для Владивостока. В приморской столице новогоднюю акцию сотрудники данного предприятия проводят шестой год. «С удовольствием решили организовать праздничное мероприятие. От всего коллектива желаю, чтобы в следующем году у наших пассажиров было больше поводов для радости, здоровья, успехов!» - сказал сотрудник ОАО «Электрический транспорт» исполняющий роль Деда Мороза Александр Гулякин.







