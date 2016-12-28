Во Владивосток пришли самые морозные ночи с начала зимы

Сегодня в Приморье немного потеплеет – ослабнет пришедший накануне сильный ветер. При этом в регион пришли самые морозные за всю зиму ночи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 28 декабря, характер погоды в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадков по краю сегодня не ожидается. При умеренном северо-западном ветре столбик термометра в разных районах будет меняться от -3 до -18 градусов.

Между тем, по данным синоптиков, в некоторые районы Приморья пришли самые морозные ночи с начала зимы. Синоптическая обстановка в крае по сравнению со вчерашним днём осталась без изменений – пришедшее накануне похолодание сохраняется.

Минувшей ночью малооблачная погода обусловила максимальное выхолаживание воздуха. В среднем температура воздуха опустилась до -20… -25 градусов, в горных районах – до -36 градусов, а на побережье от -14 до -19 градусов. Между тем, сегодня днём температурный фон в сравнении со вчерашним сильных изменений не претерпит – в среднем по краю столбик термометра остановится на отметках -4… -9 градусов, в северных районах – от 13 до 19 градусов со знаком «минус».

В краевом центре минувшая ночь также была холодной – от 1-16 до -19 градусов. В течение дня сильный северный ветер ослабеет, а направление сменится на юго-западное. Во Владивостоке немного потеплеет.