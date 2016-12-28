Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет и воду

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Коммунальщики проводят плановый ремонт теплотрасс и электросетей
|Фото: dwijok.ru
Сегодня, 28 декабря, во Владивостоке пройдут плановые отключения воды и света. Из-за ремонта теплотрассы с 9:00 до 17:00 без подачи воды останутся жители улицы Луговая 45/2-55. В это же время сразу в нескольких районах города энергетики проведут проверки электросетей. Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» рассказали, что длительность каждого отключения света может составить от двух до восьми часов.
Плановые отключения электричества пройдут по следующим адресам:
5 Ключ: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А;
Адмирала Кузнецова: 49;
Белинского: 21, 23;
Докучаева: 1Б, 5, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 14,;
Заречная: 41, 43;
Комсомольская: 12, 13, 14, 16, 18, 20;
Проспект Красного Знамени: 11, 15;
Ладыгина: 4, 9, 9/1, 9А;
Мира: 16;
Нейбута: 30, 37;
Океанский проспект: 75;
Пригородная 1-я: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68;
Пригородная 4-я: 20, 24, 24А;
Сафонова: 3, 7, 8, 9, 10, 12;
Стрелковая: 21, 23, 23А;
Талалихина: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
Третья: 11, 13, 13А, 13В;
Четвертая: 12А, 12Д, 14, 14А, 14Б, 14/1, 14/10, 14/11, 14/12, 14/15, 14/18, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 20, 20А, 22Г;
Шестая: 28.