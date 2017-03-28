"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 63

Школы с углублённым изучением китайского языка во Владивостоке можно пересчитать по пальцам. Пальму первенства среди них удерживает знаменитая «девятка», где когда-то учился Илья Лагутенко. Однако на преподавании китайского специализируется ещё и муниципальная школа № 63 на улице Бородинской, 7. В рамках проекта «Первоклассное портфолио» корреспондент РИА «Восток-Медиа» посетил эту школу и составил о ней представление.

Школа, открывшая свои двери в 1964 году, очень быстро из рядового образовательного учреждения с учениками «по микрорайону» вышла в лучшие. Свою языковую специализацию учебное заведение получило в 1988 году. На сегодняшний день здесь 26 классов, где обучается 660 человек: по 3 класса в каждой параллели. Наполняемость классов по сегодняшним меркам высокая, до 30 учеников в каждом. В 2017 году из школы выпускается два девятых и один одиннадцатый класс.

Язык ближайших зарубежных соседей здесь начинают учить со 2 класса, по 3 часа в неделю. В среднем звене к обязательному китайскому добавляются уроки английского. По мнению преподавателей, выучить иностранный язык не так уж сложно. Если у ученика есть силы и желание, можно посещать дополнительные бесплатные факультативные занятия, заниматься с репетитором или ходить в Институт Конфуция, филиал которого действует в школе. Главное условие – посещение уроков должно быть регулярным, ведь при изучении иностранного языка нужно постоянство.

«Я перевёлся в 63-ю школу в старших классах. Надо сказать, что учёба здесь мне давалась как-то слишком легко. Именно этого я и хотел. Только вот класс попался шумный и задиристый, учителям с нами было ой как непросто. Я занимался с преподавателем дополнительно. Учить восточный язык «с нуля» мне понравилось, писать иероглифы тоже. Ещё у нас была сильная учительница по русскому языку и литературе Наталья Юрьевна Володина, очень требовательная и строгая: знать текст произведения и иметь на руках книжку - её обяза тельное условие. Может, поэтому на уроках литературы всегда было интересно. Кроме биографии писателей и разбора темы, учитель приводила примеры и истории из обычной жизни, общалась с нами на равных. Сейчас я совсем не переживаю за сдачу ЕГЭ по русскому и из-за итогового сочинения, потому что Наталья Юрьевна научила нас не бояться трудностей, любить родную речь и, знаете, мне сейчас даже нравится писать сочинения. Удивительно, как у неё получалось увлечь всех моих неугомонных одноклассников,»- рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» ученик 9-класса Игорь Ярошенко.