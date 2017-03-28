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На трассе Владивосток – Находка возьмутся за самые "убитые" участки

На трассе Владивосток – Находка возьмутся за самые "убитые" участки
В Законодательном собрании заинтересовались работой дорожников
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru; primorsky.ru

В Законодательном собрании Приморья состоялось совещание председателя с депутатами краевого парламента. Участники рассмотрели вопрос о проектировании, строительстве, содержании и ремонте автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и предоставлении субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям за счёт средств дорожного фонда Приморского края в 2017 году.

Перед депутатами с докладом выступил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора.

«В этом году предусмотрено финансирование дорожной деятельности в рамках 10 миллиардов 802 миллионов рублей, – сказал он. – Основные статьи расходов: содержание автомобильных дорог – 2 миллиарда 591 миллион рублей, их ремонт – 600 миллионов рублей. Также предусмотрено строительство и проектные работы на 5 миллиардов 506 миллионов рублей, а также мероприятия в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» – 1 миллиард 452 миллиона рублей и софинансирование расходов муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности – 652 миллиона рублей».

По информации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в 2017 году предусмотрено завершение ремонта нескольких мостов в Ольгинском, Красноармейском, Ханкайском районах. Планируется ремонт дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный – в основном, это наиболее разбитые участки в районе Большого Камня. Также предусмотрен ремонт многострадальной трассы Шкотово – Партизанск в районе села Новая Москва, дорог Ивановка – Реттиховка, Новонежино – Анисимовка, Находка – Лазо, Ольга – Кавалерово, Рудная Пристань – Терней, Турий Рог – Новошахтинск, Раздольная – Хасан и других.


 

Доклад директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края вызвал множество вопросов у депутатов Руслана Маноконова, Евгения Костюкова, Дмитрия Новикова, Всеволода Романова, Владимира Беспалова. В основном они касались качества ремонта автотрасс, дорожных работ, которые выполняет «Приморское автодорожное ремонтное предприятие», содержания муниципальных дорог, финансирования дорожного фонда Приморского края.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис заострил внимание на том, насколько в 2016 году успешно сработала компания «Примавтодор». «Примавтодор на сегодняшний день имеет портфель заказов в объеме около 3,5 миллиарда рублей и есть планы по увеличению объёмов работы», – ответил Александр Швора.

Председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко поинтересовался, какой процент нормативных дорог был в 2016 году, и как он изменился в этом году? «Процент нормативного состояния дорог не увеличивается, – сообщил Александр Швора. – У нас происходит старение и разрушение дорог. Мы ремонтируем дороги, чтобы остаться в том процентном соотношении, которое есть сейчас».

«Депутаты приморского парламента регулярно встречаются с жителями края, и больше всего вопросов у людей вызывает состояние дорог как муниципальных, так и краевых, – сказал председатель Законодательного собрания Александр Ролик. – Нужен системный подход к решению задач, касающихся дорожного хозяйства, перспектив его развития, который был бы понятен и депутатам, и жителям Приморского края».

Председатель краевого парламента предложил провести заседание комитета по экономической политике и собственности, посвящённое строительству, ремонту и содержанию дорог, куда пригласить представителей не только департамента транспорта и дорожного хозяйства, но и «Примавтодора».

 
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