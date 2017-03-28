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Дело Ильи Шамратова передали в Ленинский суд Владивостока

Дело Ильи Шамратова передали в Ленинский суд Владивостока
Замначальника приморского УМВД придётся просидеть за решёткой ещё три месяца
14 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: 25.mvd.ru

Заместителю начальника приморской полиции Илье Шарматову придётся просидеть за решёткой до середины июня. Суд продлил ему срок меры пресечения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ленинский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей для замначальника приморского управления МВД Ильи Шамратова. В следственном изоляторе руководителю следственного управления краевой полиции придётся просидеть ещё три месяца – до июня. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в суде, на этом настояли следователи.  Стоит отметить, что первоначально дело Шамратова рассматривал Первореченский районный суд Владивостока. Однако следователи передали дело в «храм Фемиды» Ленинского района.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что силовики задержали главного полицейского следователя Приморья. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в конце 2016 года полковник Илья Шамратов выписал своим подчинённым повышенные годовые премии. Однако оказалось, что сделал он это в собственных интересах. Вскоре замглавы краевого МВД потребовал от коллег отдать ему все подъёмные. В общей сложности Шамратов получил на руки около 4 миллионов рублей. 

 
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