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Дети Приморья поют о любви и войне

Дети Приморья поют о любви и войне
Корреспондент "Восток-Медиа" пообщался с лауреатами конкурса "Весенние узоры"
только что
Фестивальное Приморье | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Почти треть участников регионального конкурса-семинара «Весенние узоры»прошла во второй этап. Теперь победителям и лауреатам этого конкурса предстоит выступить на фестивале детского и юношеского творчества «Дальневосточная Жемчужина».

По традиции родители волновались за своих юных вокалистов и чтецов чуть ли не больше, чем сами конкурсанты перед выходом на сцену. Теперь уже отбор позади, в глазах – восторг, а в руках – дипломы лауреатов. Так, семилетняя Кристина Пипцан стала лауреатом второй степени после того как талантливо прочла стихотворение Сергея Михалкова «Где очки?». Девочка занимается в группе «Солнечный город» детсада № 104 города Владивостока. Кроме стихов, у неё есть и другие увлечения, о которых рассказала корреспонденту «Восток-Медиа»: «Я всегда леплю из пластилина и ещё рисую. Недавно слепила курочку, зайчика и змею».

«Всё прошло замечательно. Немножко волнения были, но она их поборола. Я тоже в детстве читала стихи, но у Кристины это прямо врождённое», - поделилась Елена, мама конкурсантки.


 

 

 

12-летняя Софья Байрамова из 17-й школы Владивостока – более опытный конкурсант. Она уже участвовала в фестивале «Дальневосточная Жемчужина» и в мае этого года выступит снова, так как сейчас стала лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадная песня, соло».

«Я исполнила «Балладу о солдатской матери» – она мне очень понравилась, такая душевная, эмоциональная», - поделилась Софья. А её мама, Татьяна Вячеславовна, призналась, что только на конкурсе услышала эту песню: «Педагог и дочь не давали мне её послушать, говорили – «будет сюрприз». И сейчас, когда я услышала её, то, честно говоря, прослезилась. Мне кажется, не каждый справится с военной песней. У нас новый педагог – Наталья Викторовна Ерукаева, и с ней дочь впервые стала лауреатом первой степени. Причём, что интересно – у нас в семье больше никто не поёт, кроме Софьи. Она без музыки не может – поёт и на русском, и на английском».

 


 

На вопрос, о чём поют современные приморские дети, председатель оргкомитета Елена Фролова ответила так: «Они поют о любви, начиная с 10 лет. Кроме того, скоро уже 9 мая – пойдут песни о войне. Правда, дети не всегда понимают смысл, но поют».

Что касается поэзии, то, по словам собеседницы, «малыши - просто молодцы, стихи замечательно читают. У них богатый выбор – и про тараканов, и про мурашек, бабочек, божьих коровок. А дети повзрослее начали читать классику: Пушкина, Чехова, Есенина, Бродского».

Следующий конкурс «Весенние узоры» в Приморье состоится в марте 2018 года.  


 
 
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