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Взятка 5000 рублей вылилась для приморской компании в миллионный штраф

Взятка 5000 рублей вылилась для приморской компании в миллионный штраф
"Дальневосточный меридиан" хотел избежать проверок
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Транспортная прокуратура Приморья уличила коммерческую организацию в коррупционном правонарушении. Взятка размером 5000 рублей вылилась в миллионный штраф, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной прокуратуры.

Приморская транспортная прокуратура провела проверку в отношении коммерческой организации «Дальневосточный меридиан». Сотрудники ведомства установили, что компания замешана в коррупции. 

Оперативники получили информацию о готовящейся взятке в 5 тысяч рублей, предложенной должностному лицу администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики. За денежное вознаграждение представитель «Дальневосточного меридиана» попросил не проводить проверки законности укомплектования экипажей морских судов, принадлежащих компании. Передача денег проходила под контролем правоохранительных органов.

Транспортный прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении. Итогом этих махинаций стало судебное разбирательство. Суд привлек ООО «Дальневосточный меридиан» к административной ответственности в виде штрафа. Теперь руководству компании предстоит выплатить 1 миллион рублей.

Кроме того, до этого суд привлёк к уголовной ответственности взяткополучателя и обязал выплатить 200 тысяч рублей.

 
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