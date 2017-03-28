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В Приморье "накрыли" нелегальное производство краба и трепанга

В Приморье "накрыли" нелегальное производство краба и трепанга
Пограничники обнаружили два подпольных цеха
только что
Общество | Приморский край
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Фото: пограничное управление ФСБ России по Приморью

Сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили в Приморье два нелегальных цеха, занимавшихся противозаконной переработкой морских биологических ресурсов – краба и трепанга. В обоих случаях против организаторов нелегальных производств возбудили административные дела за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Один из подпольных цехов располагался в районе посёлка Славянка. Речь идёт об оборудованном всем необходимым нежилом помещении, то есть сарае. Примечательно, что хозяин домовладения высказал недоумение по поводу обнаруженного на своей же территории нелегального производства. Застигнутые за работой четверо граждан России объяснили свою занятость стремлением поправить бедственное материальное положение. Именно поэтому, по их словам, они воспользовались предложением неизвестного лица подзаработать. В общей сложности оперативники обнаружили 2200 особей «морского огурца».

Другое нелегальное производство устроили 7 жителей посёлка Андреевка. Обнаруженные в самый разгар трудового процесса переработчики утверждали, что их нанял неизвестный работодатель. На момент прихода оперативных служб подозреваемые переработали и расфасовали по коробкам около 400 килограммов незаконно добытого крабового мяса. Кроме того, пограничники нашли более тонны сырого краба разных видов.


 

 

 
 
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