Сегодня вторник, 28 марта 2017 года, 13:27
Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
Цистерны с топливом полыхают на заправке в Хабаровске
Цистерны с топливом полыхают на заправке в Хабаровске
Жителей Приморья призывают активнее оценивать работу чиновников
Жителей Приморья призывают активнее оценивать работу чиновников
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:13
Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
вчера, 14:36
Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
вчера, 21:08
Жители Владивостока запасают холодную воду
сегодня, 07:01
На Приморье надвигается циклонический вихрь
сегодня, 11:40
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
сегодня, 00:27
В Тюмени служба такси расклеила спам с Дианой Шурыгиной
вчера, 19:19
Приморцы с болью могут позвонить на горячую линию
сегодня, 12:10
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
вчера, 15:30
Владивостокский стадион "Динамо" покрылся сеном из-за нехватки денег
сегодня, 11:47
Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье

Обсуждаемое
вчера, 15:10
7

Жители Находки попросили Путина защитить их от угольной пыли
вчера, 14:36
4

Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
сегодня, 12:10
3

В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
сегодня, 11:40
2

Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
вчера, 18:17
2

В Приморье овчарка Куба поймала преступника
вчера, 18:20
2

Хабаровчане массово ограждают свои дома заборами от посторонних
сегодня, 10:13
1

Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
сегодня, 11:00
1

Жителей Ванина защитят от угольной пыли деревьями
сегодня, 11:10
1

Проекту "Книжный шкап" в Хабаровске исполнился год
сегодня, 11:47
1

Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 416



Система Orphus

Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва

Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
Так решил Владимир Миклушевский
7 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморья решил, по каким направлениям будет работать его новый заместитель, бывший вице-мэр Владивостока Александр Юров. Теперь человек из команды Пушкарёва займётся вопросами энергетики, жилищно-коммунального и лесного хозяйств на краевом уровне, сообщает РИА «Восток-Медиа».

 Сам губернатор Приморского края  считает Юрова опытным хозяйственником. По словам Миклушевского, его появление только усилит команду.

При этом вице-губернатор Евгений Вишняков, в чьём ведомстве сейчас находятся переданные Юрову направления, сосредоточится на ЧС.

«Я очень доволен работой своего заместителя Евгения Вишнякова, особенно он доказал эффективную работу в период ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». Теперь он займётся выстраиванием эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае. Особенно важно начать эту работу сейчас, при вхождении территории в активную фазу паводкового и пожароопасного периодов», – сказал Миклушевский.

По данным краевой администрации, Александр Юров стал 11 заместителем Владимира Миклушевского.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что заместитель главы города Владивостока Александр Юров перейдёт на работу в администрацию Приморского края. Вице-мэр сядет в кресло вице-губернатора региона. Место Юрова в администрации города займёт бывший директор приморского филиала «Почты России», деятель «Единой России» Андрей Брик.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru