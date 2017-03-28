Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва

Губернатор Приморья решил, по каким направлениям будет работать его новый заместитель, бывший вице-мэр Владивостока Александр Юров. Теперь человек из команды Пушкарёва займётся вопросами энергетики, жилищно-коммунального и лесного хозяйств на краевом уровне, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сам губернатор Приморского края считает Юрова опытным хозяйственником. По словам Миклушевского, его появление только усилит команду.

При этом вице-губернатор Евгений Вишняков, в чьём ведомстве сейчас находятся переданные Юрову направления, сосредоточится на ЧС.

«Я очень доволен работой своего заместителя Евгения Вишнякова, особенно он доказал эффективную работу в период ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». Теперь он займётся выстраиванием эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае. Особенно важно начать эту работу сейчас, при вхождении территории в активную фазу паводкового и пожароопасного периодов», – сказал Миклушевский.

По данным краевой администрации, Александр Юров стал 11 заместителем Владимира Миклушевского.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что заместитель главы города Владивостока Александр Юров перейдёт на работу в администрацию Приморского края. Вице-мэр сядет в кресло вице-губернатора региона. Место Юрова в администрации города займёт бывший директор приморского филиала «Почты России», деятель «Единой России» Андрей Брик.