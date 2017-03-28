Жителей Приморья призывают активнее оценивать работу чиновников

Почти 46 тысяч мнений выразили в режиме онлайн жители Приморья на портале «Голос 25». Чуть больше года назад власти края создали специальный сайт для оценки деятельности руководителей местного самоуправления. В 2017-м году интерактивную площадку ждёт модернизация, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Оценивают работу чиновников жители Приморья по специальной шкале. «Если результаты голосования покажут заметное снижение эффективности деятельности руководителя ОМСУ, то на законных основаниях его могут досрочно освободить от занимаемой должности», указано на сайте. К слову, в состав экспертной комиссии, которая вскоре подведёт итоги голосования жителей Приморья по оценке глав муниципалитетов, вошли 18 человек. Это – представители профильных департаментов администрации края, Законодательного собрания, региональной Общественной палаты.





Итак, любой житель Приморья может зарегистрироваться на портале, проголосовать за того или иного руководителя и даже написать жалобу. Критериями оценки служат, в том числе, состояние дорог, качество ЖКХ и организация работы транспорта в муниципалитетах. В данный момент, если верить «Интернет-рупору народной власти», лучше всего себя зарекомендовали глава Хорольского района Алексей Губайдуллин, глава Чугуевского района Анатолий Баскаков и находящийся под следствием мэр Дальнегорска Игорь Сахута.

«Красный уровень тревоги» – по цвету инфографики – впору объявлять главе Кавалеровского района Сергею Гаврикову (индекс доверия населения – 1,11). Немногим лучше дела в Ольгинском районе, Партизанске и Фокино.





По словам директора краевого департамента информатизации и телекоммуникаций Ильи Красильникова, «Голос 25» хорошо себя зарекомендовал как инструмент по получению общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления. Планы властей – расширить общую концепцию и сервисы портала. К примеру, граждане смогут оценить работу не только муниципальных глав, но и руководителей важных для населения предприятий, учреждений здравоохранения, культуры и образования.

Помимо этого департамент информатизации готовит и некоторые технические новинки. Так предлагается идентифицировать пользователей «Голоса 25» через Единый портал госуслуг, «чтобы повысить достоверность данных». Также у сайта появятся новый дизайн и интересные технологические возможности.