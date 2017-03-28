Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье

Сегодня вторник, 28 марта 2017 года, 11:51
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
Проекту "Книжный шкап" в Хабаровске исполнился год
Проекту "Книжный шкап" в Хабаровске исполнился год
"Тотальный диктант" в Хабаровске удалось спасти
"Тотальный диктант" в Хабаровске удалось спасти
Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
Хабаровчан ждёт солнечный и тёплый вторник
Хабаровчан ждёт солнечный и тёплый вторник
Регионы:


Популярное
вчера, 12:49
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
вчера, 14:36
Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
сегодня, 10:13
Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
вчера, 13:04
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
вчера, 21:08
Жители Владивостока запасают холодную воду
вчера, 12:05
Во Владивостоке сгорели барак, пристанище бомжей и детский велосипед
вчера, 12:45
Приморцев попросили не переходить на летнюю резину
сегодня, 07:01
На Приморье надвигается циклонический вихрь
сегодня, 00:27
В Тюмени служба такси расклеила спам с Дианой Шурыгиной
вчера, 12:00
В Хабаровске до "Дальспецстроя" добралось УФАС

Обсуждаемое
вчера, 13:04
8

В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
вчера, 15:10
7

Жители Находки попросили Путина защитить их от угольной пыли
вчера, 12:49
5

Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
вчера, 14:36
4

Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
вчера, 18:17
2

В Приморье овчарка Куба поймала преступника
вчера, 18:20
2

Хабаровчане массово ограждают свои дома заборами от посторонних
сегодня, 10:13
1

Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
полчаса назад
1

Жителей Ванина защитят от угольной пыли деревьями
вчера, 12:00
1

В Хабаровске до "Дальспецстроя" добралось УФАС
вчера, 12:40
1

В Кировском районе Хабаровска жители не хотят соседствовать с бомжами
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 407



Система Orphus

Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье

Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
Преступник накинул на водителя шнурок и пытался задушить
только что
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В приморском городе Находка произошло нападение на таксиста. Один из пассажиров накинул на шею водителя шнурок и попытался его задушить, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы ОМВД России по городу Находке, сообщение о нападении поступило в дежурную часть. Пострадавший рассказал, что вёз компанию нетрезвых молодых людей. В районе улицы Кубанской один из трёх пассажиров накинул на шею мужчины шнурок и попытался задушить его. Однако таксист не растерялся и смог дать отпор преступникам. Завладеть машиной им не удалось и они скрылись с места происшествия.

Спустя некоторое время полицейские задержали молодых людей. Ими оказались жители Партизанска в возрасте 17 и 18 лет. В отделении парни сознались в случившемся.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Речь идёт о 2 части 162 статьи Уголовного кодекса РФ - разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Сотрудники полиции проверяют их причастность к другим преступлениям.

Между тем, как недавно писало РИА «Восток-Медиа», таксисты Приморья не переживают за свою безопасность, объясняя это тем, что нападения происходят крайне редко. В отличие от коллег из Хабаровска, приморские водители не стали выходить на митинг в свою защиту.

При этом агентство неоднократно сообщало о случаях нападения на водителей такси в крае. Так, в прошлом году в Приморье было окончено судебное заседание по громкому делу о жестоком убийстве и разбойном нападении на таксиста в городе Артёме. В январе этого года в районе автодороги Каменушка — Уссурийск правоохранители обнаружили тело мужчины, который работал в таксомоторной компании. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru