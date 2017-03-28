Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков

Банк «Приморье» прокомментировал вчерашний визит силовиков, сообщает РИА «Восток-Медиа». Как оказалось, работникам правоохранительных органов потребовался ряд банковских документов.

В пресс-службе банка «Приморье», наконец, прокомментировали визит работников силовых структур в их главный офис. В минувший понедельник, 27 марта, бойцы СОБРа оцепили здание банка «Приморье» в центре Владивостока. Официальных объяснений по данному поводу долгое время не давали ни силовики, ни работника банка, поэтому версии происходящего были самые разные – в том числе, и совершенно неправдоподобные.

Как оказалось, ничего экстраординарного в банке не происходило. Как рассказали корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе финансового учреждения, правоохранительные органы просто изъяли ряд банковских документов. «В отношении некоторых наших клиентов возбудили уголовные дела. Для расследования правоохранителям требовались некоторые бумаги. По договорённости с ними мы предоставили интересующие документы. Никаких задержаний в банке не проводилось», - сообщили в «Приморье».

Также сотрудники учреждения пояснили, что к январской атаке хакеров на счета банка полицейская операция не имеет отношения. Тем не менее, до сих пор нет ответа на вопрос - зачем для банальной выемки документов потребовалось полностью оцеплять здание? В банке так и не смогли объяснить мотивы силовиков.