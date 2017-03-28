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Александр Ролик: значение Росгвардии в Приморье трудно переоценить

Александр Ролик: значение Росгвардии в Приморье трудно переоценить
В крае поздравили с праздником особую правоохранительную структуру
только что
Общество | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Председатель Законодательного cобрания Александр Ролик поздравил личный состав управления Росгвардии по Приморскому краю с профессиональным праздником. На войска национальной гвардии Российской Федерации возложены ответственные задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом, охране государственных объектов, участию в территориальной обороне страны.

Свой праздник новая правоохранительная структура встречает в активном процессе реорганизации. Но даже во время её формирования военнослужащие и сотрудники ни на секунду не прекращали исполнять свои должностные обязанности. Об этом в своих выступлениях говорили руководители службы – командир соединения Эльхан Нагиев и начальник управления Андрей Семыкин. А поздравить личный состав пришли вице-губернатор Геннадий Сыромятнов, глава приморских ветеранов Дмитрий Григорович, руководители города, правоохранительных структур и общественных организаций.


 

В состав управления Росгвардии по Приморскому краю входят Центр лицензионно-разрешительной работы, ФГУП «Охрана», СОБР, ОМОН и авиационный отряд специального назначения. Так, подразделения вневедомственной охраны обеспечивают защиту 4295 объектов, 11341 квартир и 4819 других мест хранения имущества граждан. Только за два месяца текущего года осуществлено 105 реагирований, связанных с нарушением общественного порядка на охраняемых объектах и квартирах. Задержано 88 лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Продолжается работа по оказанию государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности. В январе – феврале 2017 года изъято 456 единиц оружия, в том числе 292 единиц оружия за нарушение правил оборота.

По мнению председателя Законодательного собрания Александра Ролика, сегодня личный состав войск национальной гвардии в Приморском крае – это высококвалифицированные профессионалы, которые охраняют важные для безопасности и экономики края и страны объекты, а также выполняют задачи по охране правопорядка и общественной безопасности.

«Значение вашей службы для Приморского края, где реализуются уникальные общегосударственные проекты – Территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, программа «дальневосточного гектара» – трудно переоценить, – сказал спикер краевого парламента. –  Во многом и от вашей работы зависит, насколько безопасно будут чувствовать здесь отечественные и зарубежные инвесторы, насколько они будут уверены, что их бизнес, их предприятия будут надежно защищены от любых преступных посягательств».

Александр Ролик пожелал военнослужащим и сотрудникам управления Росгвардии по Приморскому краю с честью выполнять свои служебные обязанности. А особо отличившиеся получили благодарности от Законодательного собрания.


 

 
 
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