Сегодня во Владивостоке продолжатся отключения света

На 19 улицах Владивостока во вторник произойдут отключения электроэнергии. Об этом предупредили представители муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей», сообщает РИА «Восток-Медиа». Сегодня ровно в 9 часов утра начнутся плановые отключения по следующим адресам: Адмирала Кузнецова: 52а, 54, 54а; Белинского: 21, 23; Дальнегорская: 15; 1-я Дачная: 63; Калиновая: 1, 4; Каплунова: 12; Карла Маркса: 21, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Лунная: 7; Маковского: 18 и 22; Мира: 1а, 28, 30, 32, 34, 36; Находкинская: 2, 4, 4а, 4б, 5в, 8, 10, 11а, 11б, 11в, 11д, 13, 14а; Невельского: 13 и 15; Порт-Артурская: 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42; Ракетная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23; Садовое общество «Лиман»: 145; Сливовая: 1,3,5,7; Третья: 11,13, 13а, 13в; Четвёртая: 12а, 12д, 14, 20, 20а, 22г; Шестая:28. Длительность отключений составит от двух до восьми часов. Всю работу специалисты завершат к 17:00. Ранее также появилась информация об отключениях воды на нескольких улицах Владивостока.

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