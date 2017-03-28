Сегодня во Владивостоке продолжатся отключения света

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Энергетики займутся этим ровно в 9 часов
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
На 19 улицах Владивостока во вторник произойдут отключения электроэнергии. Об этом предупредили представители муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня ровно в 9 часов утра начнутся плановые отключения по следующим адресам:
Адмирала Кузнецова: 52а, 54, 54а;
Белинского: 21, 23;
Дальнегорская: 15;
1-я Дачная: 63;
Калиновая: 1, 4;
Каплунова: 12;
Карла Маркса: 21, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
Лунная: 7;
Маковского: 18 и 22;
Мира: 1а, 28, 30, 32, 34, 36;
Находкинская: 2, 4, 4а, 4б, 5в, 8, 10, 11а, 11б, 11в, 11д, 13, 14а;
Невельского: 13 и 15;
Порт-Артурская: 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42;
Ракетная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23;
Садовое общество «Лиман»: 145;
Сливовая: 1,3,5,7;
Третья: 11,13, 13а, 13в;
Четвёртая: 12а, 12д, 14, 20, 20а, 22г;
Шестая:28.
Длительность отключений составит от двух до восьми часов. Всю работу специалисты завершат к 17:00.
Ранее также появилась информация об отключениях воды на нескольких улицах Владивостока.