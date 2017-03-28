На Приморье надвигается циклонический вихрь

К Приморскому краю приближается циклонический вихрь. Он принесёт в регион дожди. Сегодня больших изменений погоды в крае не ожидается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», во вторник, 28 марта, погодные условия в крае будет определять поле пониженного атмосферного давления. Облака вторичных фронтальных разделов, которые будут перемещаться с севера, в отдельных районах вызовут кратковременные осадки. При этом температурный фон сохранится на уровне предыдущего дня. В краевом центре сегодня установится переменная облачность, осадков не ожидается. Умеренный ветер подует с северо-запада.

В целом на этой неделе Приморье будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления, что обусловит неустойчивую погоду в крае. Возможны кратковременные осадки.

В среду и четверг, 29 и 30 марта, по территории края будет перемещаться циклонический вихрь, и погода ухудшится. Значительных осадков не ожидается, но площадь их распространения и интенсивность увеличится. Однако температурный фон останется прежним.

Во Владивостоке дождь начнётся вечером в среду, 29 марта. К утру 30 марта осадки прекратятся, но усилится северный ветер. Температурный фон будет варьироваться от +7 до +10 градусов.



