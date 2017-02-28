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В Уссурийске произошла страшная автомобильная авария

В Уссурийске произошла страшная автомобильная авария
Виновника ЧП забрали в реанимацию
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: пресс-служба Уссурийского УМВД, dps_control, mark2_che, dpscontrol.ru

В этот вторник приморский Уссурийск отметился жёстким ДТП. На Ленинградской улице столкнулись сразу три автомобиля. В происшествии пострадало два человека.

Сегодня в Уссурийске произошла страшная авария. На Ленинградской улице, возле магазина «Водолей» столкнулись три машины, микрогрузовик и две легковушки – Toyota Ipsumи ToyotaWish. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе уссурийского управления ГИБДД, виновником аварии стал водитель грузовика. Он поворачивал во дворы и, нарушив правила движения, не пропустил «Виш». От удара легковушка отлетела в выезжающий на дорогу «Ипсум».


 

 

 

В аварии серьёзно пострадал водитель микрогрузовика. Врачи увезли его в больницу в тяжёлом состоянии. Получил травмы и водитель Toyota Wish. Военный, находившийся за рулём легковушки, разбил голову.

 


 

Почему виновник аварии решил нарушить правила движения, ещё предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции. Если, конечно, тот сумеет выжить после полученных травм. Впрочем, вполне возможно, всё произошло из-за банальной неосторожности. Именно из-за неё в Приморье происходит много серьёзных и вместе с тем нелепых аварий. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о серьёзном ДТП на Русском острове с участием автобуса и легкового автомобиля. Водитель Mazda врезался в леера и чудом избежал попадания под автобус. Пользователи социальных сетей и автомобильных сообществ уверены: «Молодой человек родился в рубашке».

 
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