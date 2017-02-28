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За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров

За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров
Отстранённый от должности директор Голубчиков обещает зарплату за октябрь
7 минут назад
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Футбольный клуб «Луч-Энергия» почти полностью приостановил свою работу до выплаты долгов по зарплате. Сегодня заявление о прекращении исполнения обязанностей подписали офисные сотрудники, обслуживающий персонал и некоторые тренеры во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа». Они сделали это вслед за игроками основного состава команды.

Как рассказал корреспонденту агентства руководитель пресс-службы футбольного клуба «Луч-Энергия» Андрей Вялков, единодушного решения сотрудники клуба принять не смогли - заявление о приостановке деятельности написали часть тренеров детско-юношеской школы, обслуживающий персонал и офисные сотрудники за исключением бухгалтерии. Они просто не могут себе это позволить, так как через них проходит зарплата. Если финансисты уйдут, то никто деньги вообще не получит, уверен собеседник агентства.

«Задержки зарплаты тянутся с октября. За 5 месяцев невыплат накопилось, наверное, около 30-40 миллионов, а может, и больше. Ситуация очень сложная», - рассказал Вялков.

К слову, сегодня в клубе появился отстранённый от должности директор Александр Голубчиков. Он встречался с тренерами центра подготовки и рассказывал им о финансовой ситуации.

«Сказал, что ситуация с деньгами очень напряжённая. На этой неделе обещают зарплату за октябрь, возможно, ещё что-нибудь найдут», - добавил руководитель пресс-службы футбольного клуба «Луч-Энергия».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что футболисты приморского «Луча» будучи на учебно-тренировочном сборе в Турции приняли решение о досрочном приостановлении тренировок с 27 февраля из-за долгов по зарплате.

Приморский футбольный клуб оказался в очередном экономическом кризисе. Он чреват серьёзными последствиями для всего дальневосточного футбола. Осенью и зимой администрация Приморского края перечисляла несколько траншей на зарплаты футболистам и персоналу. В то время как конкуренты приморцев уже вовсю штамповали голы на предсезонных сборах, «Луч» до последнего ждал очередного перечисления денег. Примечательно, что в Арбитражном суде Приморского края рассматривается дело о банкротстве футбольного клуба «Луч-Энергия». Окончательное решение по этому вопросу суд примет весной. Вице-губернатор Павел Серебряков неоднократно говорил о том, что все свои финансовые обязательства перед командой администрация Приморского края выполняет в полном объёме.

 
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