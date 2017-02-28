Дальневосточников позвали в пожарную академию

В среду сотрудники Дальневосточной пожарно-спасательной академии во Владивостоке проведут день открытых дверей. Организаторы подчёркивают, что ждут не только приморских школьников и их родителей, но и гостей из других регионов ДФО.

С 9 часов утра на острове Русском, по адресу: посёлок Аякс, 27 начнётся мероприятие для будущих абитуриентов. Дальневосточная пожарно-спасательная академия является филиалом Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», во Владивостоке очники и заочники получают специальность «Пожарная безопасность», причём за счёт федерального бюджета. Учёба длится 5-6 лет.

По информации на сайте академии, день открытых дверей традиционно совпадает с Всемирным днём гражданской обороны. Пришедших знакомят с условиями учёбы, жизнью и бытом курсантов, в целом с деятельностью МЧС России. Сотрудники академии расскажут 1 марта об истории учебного заведения, лабораторной и материально-технической базе, покажут спецтехнику и оборудование.

Мероприятие продлится до 16:00.







