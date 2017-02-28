Место обвала на Станюковича укрепляют скальным грунтом

На владивостокской улице Станюковича, где недавно обрушилась подпорная стена вместе с частью автомобильной дороги, начали насыпать скальный грунт. Это делается для того, чтобы как можно скорее приступить к возведению новой подпорной стенки – иначе существует угроза, что склон продолжит осыпаться. В первые же дни после обрушения автомобильная дорога просела примерно на 3 сантиметра. При этом плюсовые температуры ещё не наступили.

Геологи, обследовавшие место происшествия, предположили, что стена могла рухнуть из-за того, что грунт рядом с теплотрассой, проходящей по этому участку, недостаточно замёрз. Директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский считает, что проектировщики уделили недостаточное внимание наличию теплотрассы на этом участке. Трубу проложили более 30 лет назад - и износ сетей стал причиной протечки теплотрассы, о чем свидетельствуют предварительные данные исследований. С правой стороны от обвала обнажилась замерзшая глыба льда, подтверждающая эти выводы. Дополнительные геологические изыскания подтвердили наличие грунтовых вод с фасадной стороны общежития приморского института развития образования на глубине двух метров.

Несмотря на это Владимир Смотриковский оценил ситуацию как стабильную. Геологи подтвердили отсутствие угрозы для зданий в районе просадки грунта.

Как сообщает краевая пресс-служба, неустойчивая погода вызывает осыпание грунта, поэтому, не дожидаясь демонтажа отрезка теплотрассы, специалисты приступили к устройству насыпной площадки. На место обрушения завезено пять тысяч кубов скальника, из него сделана насыпь высотой 14 метров.