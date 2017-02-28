Прооперированный в Алексеевке тигрёнок поправился на 10 килограммов

Специалисты считают, что его здоровью уже ничто не угрожает

Сегодня ветеринары провели плановое обследование тигрёнка, который был ранен в Пожарском районе в середине января. РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что зверю понадобилась операция, которую провёл человеческий доктор-офтальмолог.

Теперь зверь определённо поправился, он уже набрал 10 килограммов, имеет хороший аппетит и гуляет по вольеру. Тигрёнку сделали рентген и взяли кровь на анализ. Обследование показало хорошие результаты.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, теперь жизни и здоровью юного тигра ничего не угрожает. Пока он остаётся в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных села Алексеевка. Браконьеров, подстреливших тигрёнка, так и не нашли, хотя за информацию о преступниках центр «Амурский тигр» пообещал награду в 150 тысяч рублей.