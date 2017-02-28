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Стало известно, когда во Владивостоке покажут продолжение "На игле"

Стало известно, когда во Владивостоке покажут продолжение "На игле"
Кинотеатры опубликовали список премьер на каждую неделю марта
8 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: kinopoisk.ru

В марте жителей Владивостока ожидает несколько ярких кинопремьер. На экраны выйдет не только «Логан», «Красавица и чудовище», «Конг» и «Сплит», но и один из самых ярких номинантов «Оскара» 2017 года – картина «Скрытые фигуры», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уже 2-го числа на экранах кинотеатров сети «Иллюзион» появится 6 новых фильмов. Среди них российская комедия «Любовь прет-а-порте», американская драма «Золото» с Мэттью МакКонахи в главной роли, боевик «Автобан» и триллер «Секс долл». Кроме этого, в список премьер попала новая картина с Хью Джекманом «Логан». В ней продолжается история «Людей Х» в 2029 году. По сценарию герой пытается защитить девочку, чьи сверхспособности очень похожи на его. Фильм уже успели показать на Берлинском кинофестивале, после чего он получил многочисленные положительные отзывы критиков. Также 2-го числа на экранах появится мультфильм «Зверопой» режиссёра Гарта Дженнингса, самой известной картиной которого стал фильм «Автостопом по галактике».

Следующая премьера в кинотеатрах намечена на 7 марта. В этот день выйдет ещё одна российская комедия «Любовь с ограничениями». В Международный женский день также появится несколько новых картин, в том числе и продолжение легендарной ленты «На игле», снятой по роману Ирвина Уэлша. Новый фильм является продолжением «На игле» и поставлен по мотивам романа «Порно».

Также 8 марта зрители увидят «Конг: Остров черепа» в  IMAX 3D, «Матрица времени», снятый по мотивам романа Лорен Оливер «Прежде чем я упаду», французская комедия «SuperАлиби» и новая картина с Одри Тоту «Ночь в Париже».

Картину «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли начнут показывать в середине марта – с 16-го числа. Обладательница «Оскара» Эмма Томпсон стала в сказке миссис Поттс, а Люк Эванс предстанет в роли Гастона. Одной из самых ожидаемых премьер этой недели также станет ужастик «Сплит», рассказывающий о человеке с 23 личностями. За постановку картины взялся режиссёр «Шестого чувства» и «Таинственного леса» Манодж Нелльятту Шьямалан. 16 марта начнётся и показ фильма-номинанта на «Оскар» этого года «Скрытые фигуры». Это ещё одна картина, рассказывающая о притеснениях людей по цвету кожи.

Фантастический боевик «Могучие рейнджеры» и мультфильм «Босс Молокосос» появятся на экранах 23 марта, а 30-го зрители смогут увидеть новую картину со Скарлетт Йоханссон «Призрак в доспехах» и триллер режиссёра трёх «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински «Лекарство от здоровья».

 
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