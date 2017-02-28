Виктор Пинский: в работе Госдумы наблюдается прорыв

Сегодня вторник, 28 февраля 2017 года, 20:12
У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей
У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей
В Приморье обвинение требует посадить виновницу ДТП на 4 года
В Приморье обвинение требует посадить виновницу ДТП на 4 года
За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров
За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров
ОНФ заинтересовался ситуацией с нечистотами в Солнечном Городе
ОНФ заинтересовался ситуацией с нечистотами в Солнечном Городе
В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика
В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика
Регионы:


Популярное
сегодня, 02:05
Медведев объявил об окончании кризиса
сегодня, 11:28
Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины
сегодня, 02:03
Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали
сегодня, 11:01
Нелепое столкновение автобусов стало причиной пробки во Владивостоке
сегодня, 14:21
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
сегодня, 08:25
После снега с дождём в Приморье резко похолодает
сегодня, 08:30
Сегодня во Владивостоке снова отключают свет
сегодня, 17:51
В Приморье обвинение требует посадить виновницу ДТП на 4 года
сегодня, 11:41
Самолёт с изображением леопарда в ближайшее время посетит Владивосток
сегодня, 14:55
Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё

Обсуждаемое
сегодня, 02:05
12

Медведев объявил об окончании кризиса
сегодня, 11:28
11

Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины
сегодня, 14:21
8

Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
сегодня, 15:21
5

Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
вчера, 21:30
2

Приморье и Приамурье догонялись на хабаровском треке до ничьей
сегодня, 00:20
1

Кудрин: Россия отстает в цифровом развитии
сегодня, 10:45
1

Коневоды Хабаровска "мусорят" на главной улице города
сегодня, 13:35
1

Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС: более 1000 приморцев получили ПТС
сегодня, 13:10
1

В Уссурийском заливе разместят морскую ферму
сегодня, 13:30
1

В Хабаровске злостным неплательщикам отключают одновременно газ и свет
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" сегодня, 10:30
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева сегодня, 14:21
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру сегодня, 13:41
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем сегодня, 12:59
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 908



Система Orphus

Виктор Пинский: в работе Госдумы наблюдается прорыв

Виктор Пинский: в работе Госдумы наблюдается прорыв
Депутат от Приморья рассказал о свободном Владивостоке и угольной Находке
21 минуту назад
Политика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsk.er.ru

Депутат нижней палаты российского парламента, единоросс Виктор Пинский накануне открыл региональную неделю в Приморье. Он рассказал приморским однопартийцам о работе Госдумы и взаимодействии с правительством РФ.

«Изменение формата работы Госдумы с правительством сокращает скорость решения важных для регионов проблем. Депутаты встречаются с министрами еженедельно, в режиме живого диалога обсуждают актуальные для конкретных территорий вопросы и ускоряют их решение», – рассказал российский парламентарий Виктор Пинский на встрече с партактивом регионального отделения «Единой России» во Владивостоке 27 февраля.

Самая многочисленная фракция нижнего парламента от «Единой России» разделена на пять фракционных групп. В группе, которой руководит Виктор Пинский, – 68 депутатов.

Встречи парламентариев с российскими министрами в корне отличаются от привычного «Правительственного часа», когда глава ведомства приходит с подробным отчётом о проблемах федерального значения. Задать локальный вопрос, волнующий избирателей твоего региона, и получить оперативный ответ, было невозможно. Теперь всё иначе. Встречи проходят в свободном формате и длятся столько времени, сколько нужно депутатам. Проблемы тут же берутся в работу.

Члены фракционной группы, которую возглавляет Виктор Пинский, уже встречались с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и его аппаратом, главой Минвостокразвития Александром Галушкой, министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским, руководителем Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном.

«На встрече с Донским, например, мы оперативно обсудили вопрос об угольной пыли в Находке. Сергей Ефимович взял решение этой проблемы на контроль», – уточнил Пинский.

6 марта фракционная группа приморского депутата встретится с министром труда и соцзащиты России Максимом Топилиным. Парламентарий намерен озвучить волнующие приморцев вопросы. 

Кроме того, Виктор Пинский рассказал о том, как изменился формат принятия законов в российском парламенте:

«Прежде задачей депутатов ставилось принятие законопроекта, а ответственность за то, как и когда он будет работать, лежала на правительстве. Именно оно принимало нормативно-правовые акты, регулирующие работу закона. Иногда на это уходили месяцы, а то и годы. Сегодня же перед принятием закона в третьем чтении правительство обязано представить на рассмотрение парламентариев всю нормативно-правовую базу, и только после этого законопроект может быть принят. Это настоящий прорыв в работе Госдумы. Даже если это повлияет на сроки принятия законов, они будут качественными, детально проработанными и начнут работать сразу после подписания президентом».

В качестве примера депутат привёл закон об электронной визе для упрощённого въезда иностранцев на территорию свободного порта Владивосток. 22 декабря проект закона поступил в Госдуму, и всего лишь за два месяца парламентарии его рассмотрели и приняли в третьем чтении. Минвостокразвития оперативно предоставило все подзаконные акты – положение об упрощённой визе, порядок её оформления и так далее. Это позволило принять законопроект в рекордные сроки.

Пинский призвал приморцев активнее проявлять гражданскую позицию в отношении принимаемых законов.

«Важно, чтобы каждый гражданин чувствовал свою личную ответственность за происходящее в стране и аргументированно отстаивал точку зрения. Это не даст ошибиться ни законодательной, ни исполнительной власти. Так было, например, с нашумевшей ситуацией с ГЛОНАССом. Авторы изменений в техрегламент ошиблись, и общественность их поправила. Это ещё раз доказывает, что законотворчество – живой процесс, настойчивость избирателей имеет значение», – подчеркнул депутат.  

Участники встречи обсудили также вопросы начислений за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды (ОДН), дальневосточного районного коэффициента для пенсионеров, участие общественных экспертных советов в реализации новых проектов партии «Единая Россия».    

Кроме того, в рамках региональной думской недели депутат провёл приём граждан в общественной приёмной Дмитрия Медведева и принял участие в работе Совета Федерации профсоюзов Приморского края.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru