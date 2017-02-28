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Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч

Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
Музыкант составит компанию Шувалову, Дарькину и Звеняцкому через месяц
9 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Около 100 тысяч рублей городские власти потратят на изготовление и закрепление инициалов почётного гражданина Владивостока Ильи Лагетенко на стеле в одноимённом сквере. Не смотря на то, что музыкант получил почётное звание почти год назад, пока его фамилия и отчество на титульной доске не значатся, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Известный музыкант, лидер и основатель группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко стал почётным гражданином Владивостока в апреле 2016 года. В рамках празднования Дня города в июле музыкант получил нагрудный знак, диплом и удостоверение почётного гражданина. Однако в сквере почётных граждан - своеобразном "пантеоне" города его имени, отчества и фамилии всё ещё нет.

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали, что деньги на установку надписи в бюджете предусмотрены. Инициалы героя, вероятнее всего, появятся в сквере в конце марта – начале апреля.

«Сейчас ведётся процедура заключения муниципального контракта на производство работ по изготовлению надписи в сквере почётных граждан. После соблюдения всех юридических нюансов и с наступлением благоприятного температурного режима подрядная организация изготовит и нанесёт фамилию, имя и отчество на стенд. Так что совсем скоро Илья Лагутенко всё-таки будет присутствовать в сквере почётных граждан», - отметила собеседница агентства.

В мэрии также уточнили, что для проведения этих работ нужны «хорошо положительные температуры» – 10-15 градусов тепла. К слову, на материал, изготовление надписи и её крепление потребуется около 100 тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа» ещё осенью прошлого года писало о том, что известному музыканту, создателю и лидеру группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко не нашлось места в списке почётных граждан Владивостока. Спустя 5 месяцев после получения звания в городском бюджете не нашли денег на новую строчку.

Между тем, во Владивостоке уже стартовала процедура выбора нового почётного гражданина. В думу поступили первые представления о присвоении звания от трудовых коллективов и общественных организаций. Своих кандидатов коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений и уже действующие почётные граждане города Владивостока могут выдвигать до 1 апреля 2017 года. Так, например, художественного руководителя драматического театра имени Горького Ефима Звеняцкого предложили сделать дважды почётным.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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