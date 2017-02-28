В Уссурийске построят двухэтажный ледовый каток

Проект нового крытого катка в Уссурийске успешно прошёл государственную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Ледовая арена станет одной из пяти, о которых РИА «Восток-Медиа» неоднократно писало. Этот масштабный проект строительства ледовых дворцов в крупнейших городах Приморья возник ещё осенью 2014 года, когда руководство «Роснефти» пообещало выделить краю 300 миллионов рублей на стройки.

В Уссурийске уже есть один ледовый дворец, однако он не вмещает всех желающих заниматься хоккеем и фигурным катанием. Новый каток планируют строить рядом с ареной Клиза, где постоянно тренируются команда «Тайфун», шорт-трекеры и фигуристы. Появление нового катка решило бы проблему нехватки условий для тех, кто хочет кататься на коньках любительски.

На строительство катка запланировано потратить более 254 миллионов рублей.

Прочие ледовые арены должны появиться в Приморье до конца 2018 года. Они будут расположены в Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и Дальнегорске.