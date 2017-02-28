На выплаты приморским донорам выделят 70,5 миллиона рублей

В этом году в бюджете Приморского края предусмотрено выделить на единовременные выплаты почётным донорам 70,5 миллиона рублей. Эту меру соцподдержки в крае получают около 5,2 тысяч обладателей соответствующих нагрудных знаков.

Как пояснили сотрудники краевого департамента труда и социального развития, почётным донорам России по федеральному закону полагается ежегодная разовая выплата в размере около 13 тысяч рублей. В списке получателей этой выплаты – жители Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема, Яковлевского, Черниговского, Кавалеровского, Надеждинского и других муниципальных образований края. Выплата носит заявительный характер – чтобы её оформить, донору нужно заявить о себе в органах социальной защиты населения.

Ежегодно донорами становятся более 22 тысяч жителей Приморского края. При этом более 19 тысяч приморцев сдают кровь безвозмездно. За один год в лечебных учреждениях Приморского края переливается до 10 тысяч литров донорской крови. РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщало о тематических акциях на краевой станции переливания крови. Еженедельно станция принимает от 500 до 700 человек. Каждую неделю около 100 приморцев становятся донорами впервые. Как сообщила главный врач краевой станции переливания крови Ольга Горева, благодаря активности и неравнодушию приморцев в крае нет проблем с запасами крови для больных и пострадавших.