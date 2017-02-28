Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева

С опережением графика закончились строительные работы по установке детской площадки по улице Бестужева во Владивостоке. Впереди высадка деревьев, однако до этого момента жителям окрестных домов предстоит ещё определиться с выбором зелёных насаждений. Как заявил депутат Дмитрий Сулеев, необходимый каталог у жителей имеется. Поэтому скорость возведения зелёной аллеи зависит от быстроты принятия решения самими жителями.

От строительной площадки до полноценного места отдыха осталось всего несколько шагов. Итоговый вариант нового сквера, по словам авторов проекта, получится куда более приятным взгляду, чем то, что было до строительства. К примеру, старая детская площадка имела всего одну горку и песочную коробку. По словам местных жителей, устанавливалась давно, и силами самих жильцов. Сейчас это современный игровой комплекс для детей, включающий сразу несколько сооружений разного типа. Судя по заявлениям экспертов, стоимость подобной детской площадки составляет порядка 500 тысяч рублей.

Буквально в нескольких метрах от площадки строители подготовили землю к посадке деревьев, которая начнётся с приходом в край весны. Примечательно, что жители самостоятельно выбирают будущий облик своего нового сквера.

«Мы взяли на себя финансовые обязательства и само строительство. Жильцы выбрали модель площадки и в оперативном порядке мы её установили, ждём решения по высадке деревьев. Я дал слово не только губернатору края, но всем горожанам краевой столицы, и сдержал его», – отметил Дмитрий Сулеев.

В декабре 2015 года на данном участке началось строительство супермаркета. Застройщик сразу же продемонстрировал все необходимые документы на строительство. Однако волна общественного резонанса, а затем и губернатор приостановили ход работ. Дмитрий Сулеев обещал построить новый сквер. На данный момент основная часть работ уже выполнена.



