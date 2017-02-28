В Приморье начался второй чемпионат рабочих профессий

Сегодня во Владивостоке стартовал открытый региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» – World Skills Russia. Он проводится в крае уже второй раз, традиционно площадками конкурса станут производственные предприятия – Дальзавод, Восточная верфь, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта и другие.

В этом году в конкурсе профессионалов принимают участие 169 студентов и выпускников колледжей из Приморья и Хабаровского края. Как рассказал заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Алексей Черноливский, им предстоит соревноваться более чем в 20 компетенциях. За участниками чемпионата будут следить потенциальные работодатели.

«При выборе дисциплин, в которых соревнуются ребята, организаторы ориентировались в первую очередь на топ-50 профессий, актуальных и востребованных на рынке, учитывая региональную специфику. В первую очередь это сварочные технологии, электромонтаж, ремонт автомобилей. World Skills – это не просто конкурс профмастерства, но и возможность оценить соответствие уровня подготовки студентов международным требованиям», – отметил Алексей Черноливский.

В этом году в конкурсе по трём компетенциям принимают участие школьники. В категории Junior Skills по дисциплинам мобильная робототехника, электромонтаж, инженерный дизайн CAD соревнуются ученики школ, которым всего по 10 лет.

Генеральным партнёром чемпионата рабочих профессий World Skills Russia выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. С его помощью к участию привлечены компании, ведущие деятельность на территориях опережающего развития, и другие крупные работодатели региона, которые выступят в качестве экспертов в мероприятиях деловой программы.