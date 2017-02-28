В Уссурийском заливе разместят морскую ферму

Одна из компаний, получивших статус резидента свободного порта Владивосток, планирует создать в Шкотовском районе предприятие по выращиванию ценных морских гидробионтов – дальневосточного трепанга, анадары и морского ежа. Как сообщает краевая пресс-служба, общий объем инвестиций в проект составит 152,2 миллиона рублей.

Место для будущей морской фермы отвели на береговой линии бухты Суходол. Компания «Аваби» готова построить экспериментальные цеха по выращиванию и переработке молоди гидробионтов, разводить микроводоросли и изучать их свойства в научно-исследовательской лаборатории.

Строительство первых объектов начнется весной 2018 года, ввод предприятия в эксплуатацию и начало производства запланированы на вторую половину 2018 года. Инвестор планирует обеспечить 23 рабочих места.

«Наше предприятие, используя благоприятный природный потенциал прибрежной зоны Приморья, ориентировано на выращивание ценных морских гидробионтов с целью пополнения промысловых запасов водных биоресурсов и получения уникальной продукции. Совместно с Институтом биологии моря ДВО РАН будут созданы технологии промышленного выращивания гидробионтов. Статус резидента ТОР позволит применить уникальные преференции в части налоговых и таможенных льгот», – рассказал директор ООО «Аваби» Руслан Знаменский.

Выращенную продукцию предприятие планирует поставлять в Японию, Корею и другие страны АТР.