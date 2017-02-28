Из владивостокской детской площадки сделали выставку в стиле ЖЭК-арт

Сегодня вторник, 28 февраля 2017 года, 12:46
Приморцам рассказали, как вести себя во время Великого поста
Приморцам рассказали, как вести себя во время Великого поста
Самолёт с изображением леопарда в ближайшее время посетит Владивосток
Самолёт с изображением леопарда в ближайшее время посетит Владивосток
Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины
Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Сегодня "Адмирал" снова сразится с "Авангардом" во Владивостоке
Сегодня "Адмирал" снова сразится с "Авангардом" во Владивостоке
Регионы:


Популярное
вчера, 13:29
За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"
сегодня, 02:05
Медведев объявил об окончании кризиса
сегодня, 02:03
Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали
вчера, 17:30
В Хабаровском крае малолетний мальчик ушёл гулять и пропал
сегодня, 08:25
После снега с дождём в Приморье резко похолодает
сегодня, 08:30
Сегодня во Владивостоке снова отключают свет
вчера, 14:16
Владивостокскую молодёжь приглашают на организованный флешмоб
вчера, 13:47
Приморские следователи: дело против мэра Арсеньева не возбуждалось
вчера, 18:51
Легендарному инженеру Филиппу Старосу исполнилось бы 100 лет
вчера, 17:56
Футболисты "Луча" объявили бойкот из-за долгов по зарплате

Обсуждаемое
вчера, 17:56
7

Футболисты "Луча" объявили бойкот из-за долгов по зарплате
сегодня, 02:05
6

Медведев объявил об окончании кризиса
вчера, 13:29
3

За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"
вчера, 17:05
3

На Русском острове смонтировали малый купол культурного центра
вчера, 14:31
2

В парке Артёма сожгли соломенное чучело
вчера, 21:30
2

Приморье и Приамурье догонялись на хабаровском треке до ничьей
вчера, 12:47
1

В Приморье стартовала кампания праймериз "Единой России"
вчера, 13:47
1

Приморские следователи: дело против мэра Арсеньева не возбуждалось
вчера, 17:10
1

С улиц Хабаровска почти исчезнет канадский тополь
сегодня, 00:20
Кудрин: Россия отстает в цифровом развитии
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" сегодня, 10:30
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 884



Система Orphus

Из владивостокской детской площадки сделали выставку в стиле ЖЭК-арт

Из владивостокской детской площадки сделали выставку в стиле ЖЭК-арт
На Карьерной улице можно найти мягкого Деда Мороза и повесившегося медведя
5 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Одна из детских площадок Владивостока вот уже много лет является настоящим арт-объектом. Жительница дома на Карьерной, 11 за двенадцать лет превратила её в настоящий памятник постсоветского уличного искусства – так называемого «ЖЭК-арта». О том, как появилась эта своеобразная городская достопримечательность, рассказывает РИА «Восток-Медиа».

Стыдно стало

Культурный феномен так называемого «ЖЭК-арта» - декора дворов и подъездов из мусора, старых игрушек и так далее – давно стал привычным явлением в российских дворах. Сталкивался с этим каждый – прибитые к деревьям плюшевые медведи, раскрашенные тазики, фигуры лебедей из покрышек.  Всё это, как правило делается пенсионерками, которые по-своему хотят украсить придомовую территорию. Хватает подобных «арт-объектов» и в Приморье. Пожалуй, один из самых больших рассадников приморского «ЖЭК-арта» находится во Владивостоке, рядом с домом на Карьерной, 11. Местную детскую площадку уже 12 лет украшает местная жительница Людмила Ивановна.


 

 

 

 

Сама площадка во многом появилась благодаря усилиям пенсионерки. Долгое время она находилась в совершенно разбитом состоянии. «История с этой детской площадкой началась ещё лет двадцать назад. К нам в девяносто четвёртом или девяносто пятом году приезжали американцы, в дивизию морской пехоты. Ну и проходила делегация возле нашего дома. А у нас перед домом такой "страх" был. Разруха, грязь, две палки от качелей стоят – да и всё. Знаете, так стыдно стало», - рассказала Людмила Ивановна корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Всё началось с покрышек

Жильцы дома начали добиваться восстановления детской площадки от городских властей. Растянулся этот процесс на много лет – нормальная детская площадка появилась на Карьерной, 11 только в 2005 году. Как рассказала Людмила Ивановна, жильцам дома в этом вопросе помог городской депутат Юрий Привалов. «У нас появились песочница, горка, джип деревянный. Захотелось как-то украсить площадку. Сначала здесь появились медведь и заяц. Мы их с мужем сделали из покрышек. Потом появились первые игрушки. Как-то всё совпало – люди стали уезжать, оставляли разные мягкие игрушки мне. Я их сразу же пускала в дело», - рассказала пенсионерка.


 

 

Некоторые игрушки во дворе оставляли жители окрестных домов – как, например, этого мишку, которого неизвестный разместил на дереве.


 

«Жильцам дома нравится. Хотя, конечно, хватает и завистников, которые так и норовят что-то сломать. Такое часто происходит. Приходят люди с завистью в сердце, что-то портят, крушат, мусорят. Но ничего, уже двенадцатый год площадке идёт», - с сожалением отметила Людмила Ивановна.


 

 

Некоторые из дворовых украшений Людмила Ивановна делает сама – например, большие, в человеческий рост мягкие куклы. Выглядит, может, не слишком высокохудожественно, но зато сделано с душой.

 

 
 

 

 
 

«Дед Мороз и Снегурочка будут у нас стоять круглый год. Недели через две, как потеплеет, переодену их в весенний наряд, чтобы выглядели по сезону», - рассказала автор композиции.

Стоит отметить, что творческий настрой пенсионерки передался и жильцам соседних домов. Однако реализовали свой творческий потенциал они весьма своеобразно. Так, благодаря неизвестным народным талантам детская площадке возле дома на Карьерной, 13 стала похожа на какую-то камеру пыток. Тут можно найти и повесившегося медведя, и подвешенного за крюки зайца.


 

 

Ни автор, ни его мотивы местным жителям неизвестны. «Вообще, началось всё с того, что на этой решётке стали оставлять игрушки. Цепоять сюда всякие лопатки и так далее - просто, чтобы дети могли прийти и в любое время поиграть. А потом кто-то стал лепить сюда мягких зверей. Зачем – я не знаю. Выглядит, конечно, очень странно», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» жительница дома Татьяна. Впрочем, жильцы дома не собираются что-то делать с этой жутковатой инсталляцией. Ведь если зверей кто-то цепляет на проволоку – значит, это кому-нибудь нужно?

 
 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru