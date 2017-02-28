Из владивостокской детской площадки сделали выставку в стиле ЖЭК-арт

Одна из детских площадок Владивостока вот уже много лет является настоящим арт-объектом. Жительница дома на Карьерной, 11 за двенадцать лет превратила её в настоящий памятник постсоветского уличного искусства – так называемого «ЖЭК-арта». О том, как появилась эта своеобразная городская достопримечательность, рассказывает РИА «Восток-Медиа».

Стыдно стало

Культурный феномен так называемого «ЖЭК-арта» - декора дворов и подъездов из мусора, старых игрушек и так далее – давно стал привычным явлением в российских дворах. Сталкивался с этим каждый – прибитые к деревьям плюшевые медведи, раскрашенные тазики, фигуры лебедей из покрышек. Всё это, как правило делается пенсионерками, которые по-своему хотят украсить придомовую территорию. Хватает подобных «арт-объектов» и в Приморье. Пожалуй, один из самых больших рассадников приморского «ЖЭК-арта» находится во Владивостоке, рядом с домом на Карьерной, 11. Местную детскую площадку уже 12 лет украшает местная жительница Людмила Ивановна.















Сама площадка во многом появилась благодаря усилиям пенсионерки. Долгое время она находилась в совершенно разбитом состоянии. «История с этой детской площадкой началась ещё лет двадцать назад. К нам в девяносто четвёртом или девяносто пятом году приезжали американцы, в дивизию морской пехоты. Ну и проходила делегация возле нашего дома. А у нас перед домом такой "страх" был. Разруха, грязь, две палки от качелей стоят – да и всё. Знаете, так стыдно стало», - рассказала Людмила Ивановна корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Всё началось с покрышек

Жильцы дома начали добиваться восстановления детской площадки от городских властей. Растянулся этот процесс на много лет – нормальная детская площадка появилась на Карьерной, 11 только в 2005 году. Как рассказала Людмила Ивановна, жильцам дома в этом вопросе помог городской депутат Юрий Привалов. «У нас появились песочница, горка, джип деревянный. Захотелось как-то украсить площадку. Сначала здесь появились медведь и заяц. Мы их с мужем сделали из покрышек. Потом появились первые игрушки. Как-то всё совпало – люди стали уезжать, оставляли разные мягкие игрушки мне. Я их сразу же пускала в дело», - рассказала пенсионерка.







Некоторые игрушки во дворе оставляли жители окрестных домов – как, например, этого мишку, которого неизвестный разместил на дереве.





«Жильцам дома нравится. Хотя, конечно, хватает и завистников, которые так и норовят что-то сломать. Такое часто происходит. Приходят люди с завистью в сердце, что-то портят, крушат, мусорят. Но ничего, уже двенадцатый год площадке идёт», - с сожалением отметила Людмила Ивановна.









Некоторые из дворовых украшений Людмила Ивановна делает сама – например, большие, в человеческий рост мягкие куклы. Выглядит, может, не слишком высокохудожественно, но зато сделано с душой.











«Дед Мороз и Снегурочка будут у нас стоять круглый год. Недели через две, как потеплеет, переодену их в весенний наряд, чтобы выглядели по сезону», - рассказала автор композиции.

Стоит отметить, что творческий настрой пенсионерки передался и жильцам соседних домов. Однако реализовали свой творческий потенциал они весьма своеобразно. Так, благодаря неизвестным народным талантам детская площадке возле дома на Карьерной, 13 стала похожа на какую-то камеру пыток. Тут можно найти и повесившегося медведя, и подвешенного за крюки зайца.









Ни автор, ни его мотивы местным жителям неизвестны. «Вообще, началось всё с того, что на этой решётке стали оставлять игрушки. Цепоять сюда всякие лопатки и так далее - просто, чтобы дети могли прийти и в любое время поиграть. А потом кто-то стал лепить сюда мягких зверей. Зачем – я не знаю. Выглядит, конечно, очень странно», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» жительница дома Татьяна. Впрочем, жильцы дома не собираются что-то делать с этой жутковатой инсталляцией. Ведь если зверей кто-то цепляет на проволоку – значит, это кому-нибудь нужно?