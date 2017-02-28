Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС: более 1000 приморцев получили ПТС

Больше тысячи иномарок без системы ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье получили ПТС. На данный момент паспорта оформили владельцы всех машин, подавшие таможенные декларации и оплатившие утилизационный сбор. Часть транспортных средств ещё находится в процессе таможенного оформления, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пока в Приморье продолжает действовать временный мораторий на новый таможенный регламент, техпаспорта, по данным краевой администрации, получили уже 1100 человек. Приём и выдача документов ведутся по двум адресам – на Стрельникова, 14 и Березовой, 25а во Владивостоке.

Накануне стало известно, что какова стоимость основной части автопарка Приморского края. Больше 53 % автомобилей на дорогах края – дешевле полумиллиона рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что глава края пообещал решить проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в самое ближайшее время. Губернатор заявил, что в технический регламент Таможенного союза будут внесены изменения

Оформлять документы для автомобилей, ввезённых после вступления в силу нового закона об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС таможня порта Владивосток начала 17 февраля. Недавно также стало известно, что установкой тревожных кнопок займётся приморская компания «Дальтест».