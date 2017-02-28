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Беременных женщин Владивостока позвали на презентацию роддома

Беременных женщин Владивостока позвали на презентацию роддома
Медики расскажут об обезболивании, "партнёрских родах" и правильном обращении с малышами
только что
Общество | Приморский край
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Фото: rod3.ru

После праздничных мероприятий 23 Февраля во Владивостоке началась подготовка к 8 Марта. Одно из мероприятий организует роддом № 3, куда в ближайшую пятницу пригласили будущих мам и других горожан.

3 марта третий роддом Владивостока, который находится на улице Калинина, устраивает презентацию и предпраздничную программу для беременных женщин и их родственников, друзей. Начнётся всё в 15 часов.

Главный врач Светлана Сагайдачная рассказала, что программа включает информационную составляющую и культурно-развлекательную часть. Будущие мамы узнают многое о работе роддома: о том, какую помощь медики оказывают женщинам и их малышам, об оснащении родильных залов и устройстве послеродовых палат, обезболивании и «партнёрских родах».


 

 

С гостями также пообщается специально приглашённый эксперт – травматолог-ортопед Марина Кравцова. Она проконсультирует будущих мам, как правильно обращаться с младенцами; расскажет о пользе гимнастики для новорождённых и научит, как избежать проблем с позвоночником и суставами у ребёнка.

По информации пресс-службы КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3», продолжится встреча мини-концертом с участием воспитанников детской хореографической студии «Премьера», экскурсией по медучреждению и накрытым для гостей праздничным столом.


 

 
 
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