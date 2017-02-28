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Село Вострецово получит 7 миллионов на укрепление берегов реки

Село Вострецово получит 7 миллионов на укрепление берегов реки
Подготовят к весенним паводкам и другие сёла Красноармейского района
10 минут назад
Экология | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В бюджете Приморья предусмотрели средства на укрепление берегов рек Красноармейского района. Работа уже ведётся, но мероприятия по защите от наводнений рассчитаны на несколько лет.  Капитальные работы на гидротехнических сооружениях района обойдутся приблизительно в 269 миллионов рублей, их планируется начать в следующем году. Сейчас в сёлах Вострецово и Рощино ведут отсыпку берегов Большой Уссурки там, где есть угроза жилью при весеннем паводке. Эти работы в Вострецово стоят 7,4 миллиона рублей – село наиболее сильно пострадало при прошлогоднем тайфуне «Лайонрок».

Подготовку района к паводкам проинспектировал председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям – вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков.

 «Мы уже выполнили ряд мероприятий, в том числе отсыпку 650 метров берега реки, тем самым предотвратили затопление населенного пункта в дальнейшем», – сообщила глава Вострецовского сельского поселения Наталья Прохорова.

Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков отметил, что восстановительные работы идут активно, но по ряду объектов есть недоработки. В течение месяца предстоит ликвидировать прорехи в дамбах сел Мельничное, Дальний Кут, Новокрещенка. Эти дамбы защищают населённые пункты от паводков.

Всего в Приморье при проведении противопаводковых мероприятий планируют расчистить 39 русел рек, а также отремонтировать и построить дамбы и другие гидротехнические сооружения на 34 объектах края. Предварительно общая стоимость необходимых работ в этом году составит 215,4 миллиона рублей.

Одновременно по поручению губернатора формируется пятилетний план по строительству объектов инженерной защиты и регулирования русел рек для защиты населенных пунктов от наводнений. Реализация мероприятий планируется с привлечением средств федерального бюджета с 20% софинансированием из местного бюджета.

 
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