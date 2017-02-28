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Приморцам рассказали, как вести себя во время Великого поста

Приморцам рассказали, как вести себя во время Великого поста
Помимо пищи внимание стоит уделить своему досугу
9 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА Новости; sputnik-georgia.ru

Начавшийся пост продлится 48 дней подряд. Это время православные должны уделить очищению своей души. Представители Владивостокской епархии рассказали, что правильное питание – лишь часть того, о чём следует помнить в Великий пост, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне, 27 февраля, у православных начался Великий пост, который продлится вплоть до 16 апреля. Сейчас идёт время наиболее строгого соблюдения поста, исключающего из рациона мясные, молочные, яичные и рыбные блюда. Монастырские уставы предписывают в эту седмицу даже не употреблять растительное масло.

Согласно данным «Левада-Центра», 73 % населения не собирается менять режим питания на это время. При этом данная цифра всё же ниже, чем результаты опроса 9-летней давности – в 1998 пост решили не соблюдать 79 % респондентов. О своём решении соблюдать пост по всем правилам в этом году заявили лишь 2 % опрошенных. Кроме этого, если 18 % людей готовы ограничить на время поста употребление спиртных напитков, то на такие уступки в сексуальной жизни готовы пойти лишь 10 %.

Сколько приморцев готовы соблюдать строгие правила поста – не известно. Как рассказали во Владивостокской епархии, предполагается, что каждый прихожанин в той или иной мере подключится к посту. «Конечно, каждый отдельный случай обсуждается со священником – для беременных и кормящих женщин, сильно больных или занятых тяжёлым физическим трудом условия поста не такие сложные, как для всех остальных», - пояснила пресс-секретарь Владивостокской епархии Тамара Ступина. Она также пояснила, что главное в посту – это работа над собой. «Это время – пост и для глаз и для души, поэтому не стоит заполнять свою жизнь развлечениями, лучше отказаться от телевизора и найти другие, более полезные занятия», - добавила пресс-секретарь. В православных странах жизнь во время Великого поста кардинально менялась: закрывались театры, бани, игры, прекращалась торговля мясом, на первой неделе поста и на Страстной седмице прекращались занятия в учебных заведениях, закрывались все государственные учреждения.

Православным также советуют следить за тем, как выходить из Великого поста. Этот период – большой стресс для организма, так что не стоит сразу после его окончания «набрасываться» на мясо и рыбу. «Сейчас часть священников также имеют и медицинские знания, так что смогут проконсультировать каждого прихожанина. Нередко они направляют людей и к врачам, чтобы те выявили возможные противопоказания», - рассказала Тамара Ступина.

Сам Великий пост длится вплоть до Вербного воскресения, которое в этом году выпало на 9 апреля. В этот же день начинается Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. В это время режим питания православных становится ещё суровее, так как почти всё время проводятся богослужения. 


 

 
 
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