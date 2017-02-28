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Самолёт с изображением леопарда в ближайшее время посетит Владивосток

Самолёт с изображением леопарда в ближайшее время посетит Владивосток
"Леолёт" составит компанию знаменитому "тигролёту"
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: Артём Каширин

В начале марта в международный аэропорт Владивосток прилетит «леолёт» – воздушное судно авиакомпании «Россия» в ливрее с обликом дальневосточного леопарда. Самолёт назван в честь города Уссурийска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самолёт с изображением леопарда стал вторым в парке авиакомпании «Россия» после знаменитого «тигролёта». Представители перевозчика вскоре расскажут, откуда возникла необычная идея перекрасить «Боинг» в пятнистую символику Уссурийской тайги. Авиационные блогеры также обнаружили, что ранее данное воздушное судно называлось «Магаданом».  В январе 2017-го лайнер прилетал во Владивосток.

Столичный авиаспоттер Артём Каширин накануне опубликовал в своём аккаунте в соцсетях фотографию «леолёта».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в сентябре 2016-го в международном аэропорту Владивостока приземлился «Боинг» в тигровой ливрее. «Тигролёт» презентовали авиакомпания «Россия» и автономная некоммерческая организация Центр «Амурский тигр». К слову, на этот раз «леолёт» встретят руководители национального парка «Земля леопарда».


 
 
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