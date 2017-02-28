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Нелепое столкновение автобусов стало причиной пробки во Владивостоке

Нелепое столкновение автобусов стало причиной пробки во Владивостоке
Дороги приморской столицы сковали мощные заторы
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: dps_vl, dps_control, epochtimes.ru

Этим утром на дорогах Владивостока вновь собрались мощные пробки, сообщает РИА «Восток-Медиа». Общегородской трафик составил 6 баллов – это на 2 балла выше обычного.

Самая мощная пробка собралась сегодня на проспекте 100-летия Владивостока. Дорога от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» загрузилась на 8 баллов. Эта 4-километровая пробка продержалась целых два часа. В обратную сторону, от Снеговой улицы до парка Победы, также наблюдалось замедленное движение.

Приличных размеров пробка собралась сегодня в сторону Золотого моста. Её причиной стало столкновение двух пассажирских автобусов на остановке «Театр оперы и балета». По информации автомобильного сообщества dps_vl, водитель автобуса № 77 при заезде на остановку притёр автобус № 1. Он задел боковое зеркало оппонента, и в результате разбил себе стекло. Из-за этого нелепого ДТП движение в данном направлении серьёзно затормозилось. Там моментально образовалась 6-балльная пробка.


 

Ещё одна авария произошла возле Луговой площади. Сюжет происшествия банален – легковая машина неудачно «подлезла» под фуру. Стоит отметить, что подобные аварии происходят здесь постоянно.


 

Данное происшествие осложнило движение на этом, и без того, загруженном направлении. Мощность затора от Спортивной улицы до Матросского сквера составила 7 баллов.

Дольше всего сегодня была загружена Русская улица. 6-балльный затор от микрорайона «Снеговая падь» до путепровода на Второй речке продержался 2,5 часа.

Плотный трафик зафиксирован на Народном и Океанском проспектах. От кольца 3-й Рабочей до издательства «Дальпресс» водители «ползли» полтора часа.

 
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