Сегодня "Адмирал" снова сразится с "Авангардом" во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке пройдёт четвёртая игра 1/8 финала Кубка Гагарина. «Адмирал» попытается снова обыграть соперников из Омска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В последний день зимы, 28 февраля, на льду «Фетисов-Арены» состоится четвёртый матч между «моряками» и «ястребами». Битва начнётся в 19:30. Сегодня вечером во время предматчевого шоу и исполнения гимна организатор обещает напомнить всей стране о своём желании провести Матч звёзд КХЛ-2018 во Владивостоке.

В прошлой игре, по словам главного тренера Александра Андриевского, «морякам» очень помогла поддержка болельщиков. Хоккейные фанаты стали настоящим шестым игроком команды.

Игры первого раунда проходят до четырёх побед одного из соперников. После сегодняшней игры приморцам предстоит встретиться с омичами как минимум ещё один раз. Это случится в четверг, 2 марта, в Омске. В зависимости от итогов предстоящих игр дополнительные матчи состоятся также 4 и 6 марта. При этом только один из них — 4 марта — на родной площадке приморской команды.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что первые две игры «Адмирала» и «Авангарда» прошли в Омске. Оба раза победу праздновали хозяева площадки. В первом матче «моряки» отдали противнику победу после 105 минут сражения, в третьем овертайме – 1:2. Во второй игре «сине-белые» проиграли в основное время со счётом 3:6. Игра, прошедшая во Владивостоке 26 февраля, завершилась долгожданной победой «сине-белых» - подопечные Александра Андриевского смогли взять реванш на домашней площадке со счётом 4:3.