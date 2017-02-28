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Сегодня во Владивостоке снова отключают свет

Сегодня во Владивостоке снова отключают свет
Это продлится до конца рабочего дня
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: susanin.udm.ru

Специалисты МУПВ «ВПЭС» уже в 9 часов утра приступили к отключению электроэнергии в десятках домов Владивостока. В зависимости от сложности работы горожанам придётся подождать от двух до восьми часов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу муниципального предприятия.

Сегодня, 28 февраля, с 9:00 до 17:00 продлятся плановые отключения электроэнергии в центре и других частях приморской столицы. Энергетики приводят полный список домов на следующих улицах и проспектах:

Адмирала Завойко: 4А;

Верещагина: 9, 9А, 11, 12, 12А,12Б, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 15А, 15В, 17В, 18, 18А, 20, 20А, 22, 28, 34;

Дальнегорская: 15;

Добровольского: 19, 21;

Калиновая: 4, Каштановая: 11, 13, 15, 21;

Кирова: 24, 50;

Комсомольская: 2;

Лермонтова: 102;

Лиманная: 79, 79А, 170, 171, 172, 174, 176, 178, 180А, 180Б, 184А, 184Б, 186, 186А;

Менделеева: 18А, 20А, 22А, 24, 39, 39А, 39В, 41, 41А;

Надибаидзе: 11, 17;

Находкинская: 2, 4, 4А, 4Б, 5В, 11Б, 11Д;

Окатовая: 39;

Пацаева: 9;

Поселковая 2-я: 1А;

Поселковый переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 18А;

Семирадского: 25, 25А, 27, 29, 48, 48А, 48Б, 50, 50Д, 52;

Сливовая: 1, 3;

Тамбовская: 5, 7, 9;

Тухаческого: 44;

 
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