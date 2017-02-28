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После снега с дождём в Приморье резко похолодает

После снега с дождём в Приморье резко похолодает
Зима решила напоследок показать свой характер
только что
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В последний день февраля и первые весенние дни в Приморье ожидается снег с дождём. Первую половину недели погода будет радовать местных жителей положительными температурами, однако во второй ожидается похолодание, сообщает РИА "Восток-Медиа".

По информации портала "Примпогода", минувшей ночью облачность фронтальных разделов накрыла Приморье и местами прошёл небольшой снег. Сегодня днём площадь распространения осадков, преимущественно в виде мокрого снега,  увеличится. С южным ветром на Приморье начал поступать тёплый воздух, что привело к резкому повышению температур. Днём воздух прогреется до +3… +8 градусов, слабоотрицательные температуры останутся лишь на северо-востоке края.

Владивосток в первую половину последнего зимнего дня будет тонуть в тумане. Ожидается, что день будет пасмурным. Слабые осадки возможны только вечером. Все сутки в городе будет дуть свежий южный ветер. Минимальная температура воздуха составит 0… −2 градуса. Днём воздух прогреется до +2… +4 градусов.

Такая же синоптическая ситуация в регионе будет сохраняться и завтра, в первый день весны. При облачной погоде в Приморье будут идти небольшие и умеренные осадки, температурный фон существенно не изменится. В середине недели атмосферные фронты покинут территорию края, но небольшие осадки местами сохранятся. Начнётся рост атмосферного давления, и вновь усилится заток холодного воздуха. К концу недели на всей территории Приморья вновь похолодает: фон как ночных, так и дневных температур понизится на 5–10 градусов.

 
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