В центре Владивостока загорелся двухэтажный барак

В Ленинском районе Владивостока вспыхнул огнём двухэтажный барак. Информация об этом появилась сегодня, 28 января, в социальных сетях. Комментаторы решили, что причиной возгорания стал поджог.

«Около съезда с Золотого моста в сторону Пушкинской, горит здание», — сообщили администраторы аккаунта dps_vl в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Подожгли бараки. Скоро офисов настроят…» — сделал вывод пользователь traktorp73.

«Подожгли. Земля нужна им.Так нельзя, надо им уничтожить», — согласилась sandra125ru.





На пульт пожарно-спасательной службы Владивостока сообщение о происшествии в доме № 2-б на улице Всеволода Сибирцева поступило в 17:21. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморью, огнеборцы прибыли на место через пять минут. В 17:46 пожар удалось локализовать, в 18:48 спасатели ликвидировали открытое горение. Сейчас ведутся осмотр места происшествия и проливка конструкций. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причина пожара выясняется.