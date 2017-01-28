Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Владивосток – первый российский город, куда приехал с мастер-классами именитый зарубежный шеф-повар Панайотис Вунасис. Он мастерски готовит блюда молекулярной кухни, но сейчас задача – познакомить дальневосточников с кухней Nikkei (никкей). Это – новый для россиян тренд высокой кухни, сочетание гастрономических традиций Японии и стран Латинской Америки. Как убедился корреспондент РИА «Восток-Медиа», утиные ножки, картофельное пюре, сёмга и креветки в умелых руках становятся произведением искусства.









Панайотис Вунасис – родом из Греции, из Спарты. В его послужном списке - работа шеф-поваром отелей Sheraton в Эдинбурге, других заведениях в Греции, Италии, Испании. Половину из своих 30 лет он посвятил профессии, в том числе освоению кухонь разных стран. Отсюда – любовь к экспериментам и её результаты:

Тендерлойн (стейк) с топинамбуром, копчёным луком и соусом из черники





Вёшенки с картофельным пюре Амарилло





Картофельные крокеты Кауса с курицей, трюфельным маслом и юзу майонезом





Манговый суп с гёдзе (японскими пельменями), фаршированными чоризо и грибами кикурагэ. «Чоризо – это домашние колбаски, которые тоже приготовил наш Панайотис», - пояснила девушка-официант.









Несмотря на тесную связь Nikkei с японской кухней, такая трапеза обходится совсем без палочек: гости используют только вилки, ложки, ножи. При этом журналисты, со свойственной им пытливостью, живо комментировали каждое новое блюдо. Например, свиную грудинку приняли за кусок сала, но специалисты вежливо пояснили: «Это свиная грудинка, томлёная около четырёх часов при низких температурах. Подаётся с пюре из сельдерея и соусом Грейви».





Микс салатов с камчатским крабом, дайконом, манго, соусом из питахайи с перцем чили





Девушкам особенно понравились десерты – пирожное с манго и шоколадный мусс с сосновыми шишками









Дегустации и мастер-классы проходят с 25 по 29 января в ресторане Cascade («Каскад») в казино Tigre De Cristal, на территории Артёмовского городского округа. Организаторы рассказали журналистам: только что приглашённый шеф-повар давно знаком с бренд-шефом «Каскада» Симосом Зервасом.









Панайотис, в отличие от Симоса, больше занимался молекулярной кухней и в итоге признался: «Она очень ограничена. То есть она интересна первые пару лет, но когда ты понимаешь, какую температуру выставлять, сколько ингредиентов добавлять, она становится скучной. Поэтому любимой кухней всё-таки остаётся никкей. Японская кухня – сама по себе достаточно сложная – суши, онигири, сашими. И тут они сочетаются с продуктами из Латинской Америки. Оттуда, например, в нашу кухню пришёл помидор. Также в Перу есть больше 300 видов картофеля, и только один вид подходит под то или иное блюдо, что опять же делает кухню никкей очень сложной».









Для Приморья, где очень популярна японская кухня, приглашение специалиста по никкей – это новое слово в ресторанном бизнесе. Панайотис в свою очередь более детально знакомится с русской кухней и, улыбаясь, перечисляет любимые блюда: солянка, борщ, шашлык.

«Я пытаюсь через русскую кухню понимать Россию. И в дальнейшем попробую готовить русские блюда, используя свои техники. Русская кухня может многим поделиться с другими кухнями мира, единственное – нужно в первую очередь правильно преподносить, презентовать себя этому миру, чтобы заинтересовать его», - посоветовал гость.

Ещё он добавил, что не любит есть в таких ресторанах, как KFC и «Бургер-кинг», потому что сам приготовил бы лучше, используя те же ингредиенты. Главное, говорит Панайотис Вунасис, – нужно расти в своём деле, не останавливаться.





















